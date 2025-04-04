«Человек Путина»: восемь лет спустя

Встреча президента России Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым – четкий сигнал о том, что Кремль поддерживает развитие республики и высоко оценивает героизм ее уроженцев в борьбе с укронацистами в рамках СВО. Этот сигнал адресован федеральным органам власти, которые получили веское подтверждение, что социально-экономическим инициативам Бурятии дан «зеленый свет» на самом высоком уровне, а также - населению и так называемым региональным элитам.

Какого-либо политического повода для встречи не было. Алексею Цыденову в отличие от целого ряда его коллег (например иркутского Игоря Кобзева), нет необходимости в ближайшем будущем проходить через горнило выборов. Он находится на экваторе своего второго срока полномочий. В Бурятии в этом году вообще перерыв между двумя избирательными циклами - больших выборов нет от слова совсем.

Поэтому встречу Владимира Путина с Алексеем Цыденовым можно считать сугубо рабочей, деловой. В этом, как ни парадоксально звучит, и заключается ее незаурядность. Президент в условиях СВО, когда приоритетами являются военные и внешнеполитические задачи, не так часто встречается с губернаторами по текущим вопросам развития регионов. С главой Бурятии встретился.

Столь значимые для жителей Бурятии отношения Кремля и республики остаются прочными и продуктивными. Ключевая, опорная фигура этих отношений – Алексей Цыденов. На это прямо указывает анонс встречи, озвученный пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а также ее доброжелательная атмосфера.

Владимир Путин положительно оценил созданную в Бурятии систему поддержки семей бойцов СВО, включающую 48 мер (бесплатное питание детей в школах всех возрастов, бесплатный уход за родителями, которые нуждаются в социальном сопровождении, компенсацию затрат на ЖКХ близким пропавших без вести участников спецоперации). «Обязательно. Это проблемный вопрос», – отреагировал глава государства.

На сообщение Алексея Цыденова о работе ТОР «Патриотическая», в рамках которой на средства президентской дальневосточной субсидии в Бурятии созданы новые производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников, FPV, Владимир Путин отметил: «Люди талантливые, и надо дать им только возможность работать».

Кроме того, президент одобрил работу республиканской власти по привлечению инвестиций в экономику Бурятии: «По инвестициям хорошо идете». И поинтересовался, за счет чего достигнут рост. Алексей Цыденов рассказал о реализации крупных проектов: модернизация Восточного полигона, запуск Озерного ГОК, разработка крупнейшего в стране месторождения бериллия – стратегического металла для легирования сплавов, ядерной энергетики, аэрокосмической техники и многих других отраслей.

Не были обойдены вниманием проблемы Бурятии - строительство очистных сооружений и полигонов для твердых коммунальных отходов.

Далее беседа Владимира Путина и Алексея Цыденова перешла в закрытый формат работы с документами. Логично предположить, что именно в этой ее части обсуждались пути решения проблем республики и необходимые для этого действия федерального центра, руководителей органов российской власти.

В 2017 году президент России принимал Алексея Цыденова в качестве только что назначенного и.о. главы Бурятии. Речь шла о развитии добычи полезных ископаемых, туризма, высокотехнологичных производств, использовании выгодного географического положения для выхода на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, ремонте и строительстве дорог, создании комфортной городской среды, социальной инфраструктуры (детских садов, школ, условий для занятий спортом). «Вы перечислили все направления, которые требуют особого внимания», – резюмировал тогда Владимир Путин.

Впоследствии у Алексея Цыденова были неоднократные встречи с главой государства, в том числе во время его визитов в Бурятию. Возникли новые проекты (например, мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска), появились новые факторы (СВО, ужесточение антироссийских санкций), многое выполнено, а что-то временно отошло на второй план. Но движение вперед по всем основным направлениям идет, республика следует заданным Владимиром Путиным курсом развития.

Прошедшая встреча показала: Алексей Цыденов в 2025 году остается таким же «человеком Путина» в Бурятии, как и восемь лет назад.

Фото: egov-buryatia.ru