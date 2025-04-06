Экс-зампреда правительства Бурятии задержали в Москве

Как сообщает «Коммерсантъ», бывший зампред правительства Бурятии Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Он задержан в Москве, и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по материалам ФСБ России.Как сообщил «Ъ» источник в окружении Антона Виноградова, он был задержан в столице, куда переехал в конце февраля 2022 года.Расследование связано с периодом работы Антона Виноградова в Республике Коми, куда он был трудоустроен в мае 2023 года – уже после работы в Бурятии. Сначала Антон Виноградов занимал пост заместителя председателя правительства, а с первого августа 2024 года стал первым заместителем председателя правительства. Он курировал развитие в регионе государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.Напомним, работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года. С 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ. В феврале 2021 года был назначен заместителем председателя правительства-министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.Позже он покинул республику в связи с переходом на работу в крупную бизнес-структуру, основное направление которой реализация проектов в сфере информационных технологий в РФ и по всему миру.- Виноградов ушел, его переманили на зарплату в полтора миллиона рублей. Мы просто не могли предложить ему такие условия, - рассказывал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»