Политика и власть 11.04.2025 в 09:46
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ
Город готовится к 80-летнему юбилею
Текст: Елена Кокорина
По Улан-Удэ сегодня начал курсировать первый трамвай с символикой 80-ой годовщины Победы. По всей стране общественный транспорт объединён единым макетом, символизирующими единство и героизм нашей страны, сообщили в мэрии города.
Приготовления к празднованию 80-летнего юбилея готовятся по всей столице. На многих улицах начали устанавливать баннеры к празднику 9 мая. Как сообщили ранее в Комитете по архитектуре и градостроительству, всего до 20 апреля будет размещено более 40 баннеров и панно во всех районах города.
К единому стилю в оформлении примкнут и городские парки. Там устроят тематические фотозоны, у которых будет можно сделать фото на память.
Фото: мэрия Улан-Удэ