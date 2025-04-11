Политика и власть 11.04.2025 в 09:46

По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ

Город готовится к 80-летнему юбилею
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Текст: Елена Кокорина
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ

По Улан-Удэ сегодня начал курсировать первый трамвай с символикой 80-ой годовщины Победы. По всей стране общественный транспорт объединён единым макетом, символизирующими единство и героизм нашей страны, сообщили в мэрии города.

Приготовления к празднованию 80-летнего юбилея готовятся по всей столице. На многих улицах начали устанавливать баннеры к празднику 9 мая. Как сообщили ранее в Комитете по архитектуре и градостроительству, всего до 20 апреля будет размещено более 40 баннеров и панно во всех районах города.

К единому стилю в оформлении примкнут и городские парки. Там устроят тематические фотозоны, у которых будет можно сделать фото на память.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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трамвай 9 мая

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

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