Политика и власть 13.04.2025 в 15:55

Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе

В апреле 2017 года в Прибайкальском районе сгорело полдеревни
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе

В апреле 2017-го года село Черёмушки Прибайкальского района оказалось в огненном аду. Стояла сухая, аномально жаркая для апреля погода. Пожар в лесу, ветренная погода и близость села сделали своё дело.

В селе было 33 дома, из них 21 сгорел - огонь уничтожил половину деревни, пострадало 40 человек. На село самолётом сбросили 42 тонны воды. Людям помогли, приезжал глава федерального МЧС, Путин лично контролировал ситуацию, дали хорошие выплаты, отстроили дома.


Местные жители рассказывали, что большой огонь пришёл с озера Котокель – рыбаки развели костёр, загорелся лес, и от него пламя, подхваченное ветром, перебросилось на село.

- Уважаемые земляки, нас ждёт жаркий апрель и очень сухая погода. Мы уже горим. Не ходите в лес. Не жгите костры. Не сжигайте траву. Не поддавайтесь самообману, что «с вами-то такого не случится». Не допустим новых Черёмушек, - сообщили в правительстве Бурятии.

 

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru

Теги
пожары в Бурятии

Все новости

Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе
13.04.2025 в 15:55
Сборная Бурятии завоевала россыпь медалей на чемпионате ДФО по гиревому спорту
13.04.2025 в 13:55
В Бурятию прилетели белые лебеди
13.04.2025 в 13:36
Бурятия подпишет соглашение с АСИ по демографии
13.04.2025 в 12:00
Экипаж Международной космической станции поприветствовал Бурятию и Монголию в прямом эфире
13.04.2025 в 11:09
В Улан-Удэ горел двухэтажный деревянный дом
13.04.2025 в 09:48
Лесники Бурятии потушили пожары на площади более трех тысяч гектаров
13.04.2025 в 09:40
Нерпа на Байкале оказалась под угрозой
13.04.2025 в 08:00
Пригород Улан-Удэ утопает в мусоре
13.04.2025 в 07:00
Бурятия попала в топ туристических направлений
12.04.2025 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ
Город готовится к 80-летнему юбилею
11.04.2025 в 09:46
У Главы Бурятии появился новый, но временный советник
Он заменит предыдущего на период его службы на СВО
09.04.2025 в 12:27
Мэрию Улан-Удэ усилят отставным генералом
Тимур Цыренжапов станет заместителем Игоря Шутенкова
07.04.2025 в 10:32
Экс-зампреда правительства Бурятии задержали в Москве
Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки
06.04.2025 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru