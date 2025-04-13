Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе

В апреле 2017-го года село Черёмушки Прибайкальского района оказалось в огненном аду. Стояла сухая, аномально жаркая для апреля погода. Пожар в лесу, ветренная погода и близость села сделали своё дело.

В селе было 33 дома, из них 21 сгорел - огонь уничтожил половину деревни, пострадало 40 человек. На село самолётом сбросили 42 тонны воды. Людям помогли, приезжал глава федерального МЧС, Путин лично контролировал ситуацию, дали хорошие выплаты, отстроили дома.





Местные жители рассказывали, что большой огонь пришёл с озера Котокель – рыбаки развели костёр, загорелся лес, и от него пламя, подхваченное ветром, перебросилось на село.

- Уважаемые земляки, нас ждёт жаркий апрель и очень сухая погода. Мы уже горим. Не ходите в лес. Не жгите костры. Не сжигайте траву. Не поддавайтесь самообману, что «с вами-то такого не случится». Не допустим новых Черёмушек, - сообщили в правительстве Бурятии.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru