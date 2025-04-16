Политика и власть 16.04.2025 в 10:17

Владимир Путин дал поручения главе Бурятии по вопросу обновления общественного транспорта в регионах

Для закупки нового транспорта предлагается рассмотреть дополнительные источники финансирования
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Путин дал поручения главе Бурятии по вопросу обновления общественного транспорта в регионах

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля в режиме видеоконференции провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета, посвящённое вопросам развития инфраструктуры для жизни.

В ходе заседания глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом. В частности, он озвучил предложения по дофинансированию программ по обновлению парков общественного транспорта.

В рамках своего доклада Алексей Цыденов предложил рассмотреть дополнительные источники финансирования программ по закупке общественного транспорта в регионы.

В их числе - участие страховых компаний, занимающихся страхованием ОСАГО. Предлагается внедрить с 1 января 2026 года автоматизированный контроль за наличием полисов ОСАГО у автовладельцев. И 5% от общей суммы сборов по ОСАГО, или порядка половины дополнительных доходов страховых компаний от внедрения автоматизированного контроля, направить на программу обновления общественного транспорта.

- Более того, мы не просто хотим закупать автобусы, мы хотим закупать комфортабельные низкопольные автобусы, чтобы и мамочки с колясками, и маломобильные граждане, ветераны СВО с ранениями могли беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, - сказал глава Бурятии.

Владимир Путин поручил проработать инициативу, отметив, что в этом вопросе главное - не допустить роста тарифов ОСАГО для граждан.


- Алексей Самбуевич, спасибо вам, что ищите варианты решений, в том числе по общественному транспорту. Вы сейчас сами сказали - нужно посмотреть, не отразятся ли решения подобного рода на тарифах ОСАГО, это первое. И второе, нужно посчитать - реально ли это приведет к дополнительным доходам страховых компаний, и каковы они будут. Надо посчитать. А так, конечно, подумать над этим можно. Вместе подумаем, - отметил Президент России.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
транспорт Бурятия Цыденов

Все новости

Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота
16.04.2025 в 11:21
Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу
16.04.2025 в 11:13
Улан-удэнка забыла на пикнике сумку с двумя пистолетами
16.04.2025 в 11:04
Жительницу Иволгинска разыскивают в Бурятии
16.04.2025 в 10:59
За нарушение пожарной безопасности с жителей Бурятии взыщут 7 млн рублей
16.04.2025 в 10:26
Монголия озолотилась на 500 миллионов долларов
16.04.2025 в 10:22
Владимир Путин дал поручения главе Бурятии по вопросу обновления общественного транспорта в регионах
16.04.2025 в 10:17
Автобус с пассажирами в Улан-Удэ попал в тройное ДТП
16.04.2025 в 09:56
15 улиц в Улан-Удэ останутся без света
16.04.2025 в 09:53
Готовимся ко Дню Победы!
16.04.2025 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Глава Бурятии предупредил о высокой опасности пожаров
В ближайшие дни на территории республики ожидается аномально жаркая погода
13.04.2025 в 20:03
Нельзя повторять - история огненного ада в бурятском селе
В апреле 2017 года в Прибайкальском районе сгорело полдеревни
13.04.2025 в 15:55
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ
Город готовится к 80-летнему юбилею
11.04.2025 в 09:46
У Главы Бурятии появился новый, но временный советник
Он заменит предыдущего на период его службы на СВО
09.04.2025 в 12:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru