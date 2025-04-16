Владимир Путин дал поручения главе Бурятии по вопросу обновления общественного транспорта в регионах

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 апреля в режиме видеоконференции провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета, посвящённое вопросам развития инфраструктуры для жизни.

В ходе заседания глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом. В частности, он озвучил предложения по дофинансированию программ по обновлению парков общественного транспорта.

В рамках своего доклада Алексей Цыденов предложил рассмотреть дополнительные источники финансирования программ по закупке общественного транспорта в регионы.

В их числе - участие страховых компаний, занимающихся страхованием ОСАГО. Предлагается внедрить с 1 января 2026 года автоматизированный контроль за наличием полисов ОСАГО у автовладельцев. И 5% от общей суммы сборов по ОСАГО, или порядка половины дополнительных доходов страховых компаний от внедрения автоматизированного контроля, направить на программу обновления общественного транспорта.

- Более того, мы не просто хотим закупать автобусы, мы хотим закупать комфортабельные низкопольные автобусы, чтобы и мамочки с колясками, и маломобильные граждане, ветераны СВО с ранениями могли беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, - сказал глава Бурятии.

Владимир Путин поручил проработать инициативу, отметив, что в этом вопросе главное - не допустить роста тарифов ОСАГО для граждан.





- Алексей Самбуевич, спасибо вам, что ищите варианты решений, в том числе по общественному транспорту. Вы сейчас сами сказали - нужно посмотреть, не отразятся ли решения подобного рода на тарифах ОСАГО, это первое. И второе, нужно посчитать - реально ли это приведет к дополнительным доходам страховых компаний, и каковы они будут. Надо посчитать. А так, конечно, подумать над этим можно. Вместе подумаем, - отметил Президент России.

Фото: правительство Бурятии