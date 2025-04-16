Политика и власть 16.04.2025 в 14:36
Мэр Улан-Удэ представил нового заместителя
Предыдущего отправили на заслуженный отдых
Текст: Андрей Константинов
Как и прогнозировал «Номер один», бывший генерал и экс-руководитель Фонда капремонта Тимур Цыренжапов получил назначение в мэрии Улан-Удэ. Он стал заместителем мэра – председателем Комитета по строительству. Сегодня своего нового зама на планерном совещании представил мэр Игорь Шутенков. К своим обязанностям Тимур Цыренжапов приступил с понедельника, 14 апреля.
Напомним, ранее пост заместителя мэра – председателя Комитета по строительству занимала Татьяна Матвеева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она ушла на заслуженный отдых.
Тимур Цыренжапов родился в Чите в 1971 году. В 1992 году после окончания Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск начал карьеру военного. Служил командиром автомобильного взвода, роты, заместителем командира батальона, бригады в Чите, заместителем начальника автомобильной службы Сибирского военного округа в Чите. Затем перевелся в Екатеринбург начальником автомобильной службы, в последующем - автобронетанковой службы Центрального военного округа. 21 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Тимуру Цыренжапову очередного воинского звания генерал-майора.
После отставки из армии Тимур Цыренжапов перебрался в Бурятию, где летом 2018 года возглавил Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эту должность он занимал несколько лет, а в 2024 году уволился по собственному желанию, хотя никаких публичных нареканий в адрес его работы со стороны руководства республики не было.
Напомним, ранее пост заместителя мэра – председателя Комитета по строительству занимала Татьяна Матвеева. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она ушла на заслуженный отдых.
Тимур Цыренжапов родился в Чите в 1971 году. В 1992 году после окончания Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск начал карьеру военного. Служил командиром автомобильного взвода, роты, заместителем командира батальона, бригады в Чите, заместителем начальника автомобильной службы Сибирского военного округа в Чите. Затем перевелся в Екатеринбург начальником автомобильной службы, в последующем - автобронетанковой службы Центрального военного округа. 21 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Тимуру Цыренжапову очередного воинского звания генерал-майора.
После отставки из армии Тимур Цыренжапов перебрался в Бурятию, где летом 2018 года возглавил Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эту должность он занимал несколько лет, а в 2024 году уволился по собственному желанию, хотя никаких публичных нареканий в адрес его работы со стороны руководства республики не было.
Тегимэрия назначение