Политика и власть 07.04.2025 в 10:32

Мэрию Улан-Удэ усилят отставным генералом

Тимур Цыренжапов станет заместителем Игоря Шутенкова
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Текст: Андрей Константинов
Мэрию Улан-Удэ усилят отставным генералом
Фото: aginskoe.ru
Бывший руководитель Фонда капитального ремонта Бурятии, генерал-майор в отставке Тимур Цыренжапов будет назначен заместителем мэра Улан-Удэ. В городской администрации он будет курировать сферу строительства, сообщили источники «Номер один» в мэрии города.

Тимур Цыренжапов родился в Чите в 1971 году. В 1992 году после окончания Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск начал карьеру военного. Служил командиром автомобильного взвода, роты, заместителем командира батальона, бригады в Чите, заместителем начальника автомобильной службы Сибирского военного округа в Чите. Затем перевелся в Екатеринбург начальником автомобильной службы, в последующем - автобронетанковой службы Центрального военного округа. 21 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Тимуру Цыренжапову очередного воинского звания генерал-майора.

После отставки из армии Тимур Цыренжапов перебрался в Бурятию, где летом 2018 года возглавил Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эту должность он занимал несколько лет, а в 2024 году уволился по собственному желанию, хотя никаких публичных нареканий в адрес его работы со стороны руководства республики не было.

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