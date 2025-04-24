Депутат Хурала Бурятии прошел в очный этап Всероссийского конкурса управленцев

Председатель аграрного комитета Народного Хурала Семен Матхеев прошел в очный этап Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России. Политика». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Как рассказал депутат, конкуренция на конкурсе была высокой – участвовало более 17 тысяч человек, в итоге в очный этап попали около 300 участников. В мае им предстоит пройти полуфинальные испытания, которые включают образовательные и дискуссионные форматы.Семен Матхеев убеждён, что такие конкурсы – не просто ступень в карьере.«Это школа лидеров, формирующая управленцев, готовых работать для страны. Это шанс войти в кадровый резерв, получить поддержку и реально влиять на развитие нашей Бурятии и России», - отметил он.Финалисты проекта смогут пройти обучение в Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». А лучшие из них получат наставников из числа политических лидеров России. Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению президента РФ для выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду.Напомним, что в 2021 году руководитель аппарата Народного Хурала Бурятии Жамсо Гунзынов был одним из победителей финала трека «Государственное управление» в ДФО и представлял Бурятию в суперфинале конкурса «Лидеры России».