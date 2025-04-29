Политика и власть 29.04.2025 в 10:14
В Бурятии руководство РАЛХа пополнилось новым кадром
Первым замруководителя агентства стал Александр Матхонов
Текст: Андрей Константинов
Первым заместителем руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства назначен Александр Матхонов. Он занял место, ставшее вакантным после увольнения Дмитрия Баклашкина, который покинул занимаемую должность по собственному желанию в конце февраля. Дмитрий Баклашкин был одним из старожилов в руководстве РАЛХа.
Как сообщили в агентстве, Александр Матхонов родился в Улан-Удэ в 1979 году. В 2000 году окончил Дальневосточный юридический институт, прошел переподготовку по специальности «Лесное дело», получает степень магистра по данному профилю.
Работу в РАЛХе Александр Матхонов начал с должности ведущего инженера, далее трудился государственным лесным инспектором, консультантом и замначальника отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.
Как сообщили в агентстве, Александр Матхонов родился в Улан-Удэ в 1979 году. В 2000 году окончил Дальневосточный юридический институт, прошел переподготовку по специальности «Лесное дело», получает степень магистра по данному профилю.
Работу в РАЛХе Александр Матхонов начал с должности ведущего инженера, далее трудился государственным лесным инспектором, консультантом и замначальника отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.
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