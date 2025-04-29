Политика и власть 29.04.2025 в 10:14

В Бурятии руководство РАЛХа пополнилось новым кадром

Первым замруководителя агентства стал Александр Матхонов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии руководство РАЛХа пополнилось новым кадром
Фото: РАЛХ
Первым заместителем руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства назначен Александр Матхонов. Он занял место, ставшее вакантным после увольнения Дмитрия Баклашкина, который покинул занимаемую должность по собственному желанию в конце февраля. Дмитрий Баклашкин был одним из старожилов в руководстве РАЛХа.  

Как сообщили в агентстве, Александр Матхонов родился в Улан-Удэ в 1979 году. В 2000 году окончил Дальневосточный юридический институт, прошел переподготовку по специальности «Лесное дело», получает степень магистра по данному профилю.

Работу в РАЛХе Александр Матхонов начал с должности ведущего инженера, далее трудился государственным лесным инспектором, консультантом и замначальника отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.
Теги
ралх назначение

Все новости

Горсовет Улан-Удэ объявил конкурс ко Дню Победы
29.04.2025 в 11:21
В Бурятии за сутки возникло четыре лесных пожара
29.04.2025 в 11:03
Шквалистый ветер в Бурятии чуть не спалил дом супругов и их 8 детей
29.04.2025 в 10:58
В центре Улан-Удэ рядом с Александровским садом высадят аллею рябин
29.04.2025 в 10:56
В Бурятии пьяный водитель врезался в забор
29.04.2025 в 10:51
В Улан-Удэ оштрафуют шагнувшую под машину девушку
29.04.2025 в 10:39
Жителей Бурятии призвали соблюдать правила пожарной безопасности при посещении кладбищ
29.04.2025 в 10:22
В Бурятии руководство РАЛХа пополнилось новым кадром
29.04.2025 в 10:14
В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка
29.04.2025 в 09:55
Пыхту снова завалило снегом
29.04.2025 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
В Бурятии нашли замену дискредитировавшим себя руководителям нацпарка
Шефом Тункинского нацпарка стал Антон Будунов
29.04.2025 в 09:55
Экс-глава района Бурятии получил новое назначение
Матвей Мадасов стал заместителем руководителя Гостехнадзора
28.04.2025 в 17:23
Лесные пожары дошли до Красного Чикоя
Горят склады и слышны взрывы
28.04.2025 в 16:28
В прокуратуре Бурятии прошли кадровые перестановки
В двух районах назначены новые прокуроры
25.04.2025 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru