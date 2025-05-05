Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»

В субботу, 3 мая, в столице Монголии Улан-Баторе, в Русском доме, состоялся премьерный показ документального фильма «Фронт Цэгмид – символ дружбы». Гостями мероприятия стали Цэгмид Сурэнхорын, героиня фильма, и Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, единственная оставшаяся в живых свидетельница и ветеран битвы на Халхин-Голе. Презентация фильма началась с церемонии награждения – Глава Бурятии вручил Цэгмид Сурэнхорын медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

– Когда началась Великая Отечественная война, Гитлер напал на Советский Союз, Монголия первой встала рядом с нашей страной и оказала большую помощь. У нас во всех школах, на уроках истории преподают историю Великой Отечественной войны, и в том числе вспоминают неоценимый вклад братского народа в приближении Победы. Монголия поставляла лошадей, мясо, теплую одежду. За счет средств, собранных аратами Монголии была построена танковая колонна «Революционная Монголия», часть этих танков дошла из Берлина. Также было создана эскадрилья истребителей «Монгольский арат», которая приняла участие в боях. «Фронт» Цэгмид – не просто свидетельница тех времен, героиня, которая вместе со своим народом внесла вклад в Великую Победу, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Цэгмид Сурэнхорын была передовым работником сельского хозяйства, в 1942 году ещё юную 19-летнюю активистку направили в составе второго эшелона помощи Монголии в Советский Союз. Пастушка отдала в дар свою лошадь и призвала своих земляков из аймака Дундговь собрать средства на танк.

– Тогда в Монголии, наверное, не было ни одного человека, который бы не оказал помощь советскому народу. Мы отдали все, что у нас было – скот, одежду, обувь, продовольствие, драгоценности. В 1942 году в составе делегации, которая отправилась сопровождать помощь, были представители из каждого аймака. Из Дундговь была я, мне было 19 лет, – вспоминает легендарная «Фронт» Цэгмид.

Самым трогательный моментом мероприятия стала встреча двух легендарных женщин – Цэгмид Сурэнхорын и участницы боев на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Женщины знали друг о друге, впервые встретились, обнялись и тепло приветствовали друг друга.

Режиссер документальной картины Олег Юмов считает себя счастливым человеком, которому удалось лично пообщаться с героиней и которому руководство Бурятии и Монголии доверило рассказать о дружбе советского и монгольского народов.

– Мы дважды киноэкспедицией выезжали в Монголию. Сняли несколько сцен в степи, лично пообщались с «Фронт» Цэгмид. Это живая легенда, родилась в 1923 году, прожила достойную жизнь, сегодня имеет детей, внуков и правнуков – 150 человек! Мы создали две версии картины: монгольскую и русскую. После сегодняшней презентации фильм будут транслировать по телеканалам Монголии, а в Улан-Удэ бесплатная трансляция фильма пройдет 7 мая в 17 часов в зале «Еврозоны», – сообщил режиссер картины, художественный руководитель Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева Олег Юмов.

Картина снята в короткие сроки, всего за три месяца, съемки проходили также в Бурятии и Москве. В ней заняты артисты Бурятского театра драмы Цырен Батоцыренов и Рая Бадмаева.

– Вся Монголия знает Цэгмид Сурэнхорын не просто по имени и фамилии, а именно с приставкой «фронт», которую она получила за ее героический вклад в дело Победы во время Великой Отечественной войны. Она не просто сопровождала помощь от Монгольской народной республики на фронт, она попала в самую настоящую историю с большой буквы: ей лично жал руку Сталин, она летала на истребителе над линией фронта, приняла участие в атаке советских войск с автоматом в руках и освобождении русской деревни от фашистов, – рассказывает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В зрительном зале Русского Дома в Улан-Баторе на презентации фильма «Фронт Цэгмид – символ дружбы» был аншлаг.

– Фильм – до слез. Особенно тронуло, что девушка такая юная, хрупкая отправилась в большой путь, чтобы доставить помощь Монголии до Москвы. В Монголии ведь тогда было всего 800 тысяч человек населения. Я сама наполовину монголка, наполовину бурятка, верю, что наши народы ждёт процветание, а память о дружбе в годы Великой Отечественной войны является цементом наших отношений. У меня дед – ветеран Великой Отечественной войны, поэтому День Победы для нас священный праздник, – сказала Эгима Осор, жительница Монголии.

Также в холле Русского Дома в Улан-Баторе была открыта фотовыставка «Трагедия народов», которая стала ещё одним напоминанием о зле фашизм и силе духа того поколения.

По данным минобороны Монголии, в течение Великой Отечественной войны монгольский народ передал около 500 тысяч лошадей, около 300 килограмм золота и другие материалы. И по оценке того времени это стоило более 400 миллионов тугриков. Бесценными остаются героическое прошлое и дружба народов России.

Фото: правительство Бурятии