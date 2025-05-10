Министр экономики Бурятии решила уволиться

Екатерина Кочетова была назначена на должность министра экономики Республики Бурятия в марте 2020 года. В 2022 году назначена заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия. По сообщении источника, она подала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переездом в другой город.

Напомним, что Екатерина Кочетова сделала скандальное заявление о связи инфляции и высоких зарплат в регионе.

- Мы все думаем, что у нас заработная плата очень низкая. На самом деле почему сейчас инфляция — вот так вот растет? Потому что у населения очень много денег. У нас большими темпами растет заработная плата. По итогам 10 месяцев средняя заработная плата по Республике Бурятия составляет 69 тысяч рублей, – сказала зампред правительства Бурятии. Данное заявление вызвало возмущение общественности.