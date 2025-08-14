Политика и власть 14.08.2025 в 17:58

Глава Бурятии принял участие в «беспилотном» форуме

На нем представлены в том числе разработки из нашей республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии принял участие в «беспилотном» форуме
Глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в Москву, где принял участие в работе международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Он проводится 7-17 августа в технопарке «Сколково». 

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня Алексей Цыденов посетил выставку, встретился с рядом разработчиков, производителей и эксплуатантов беспилотных и роботизированных систем в России.

– На площадках форума обсужу ключевые вопросы отрасли беспилотных авиационных систем, – сказал Алексей Цыденов. – В рамках форума проходит также образовательный интенсив «Архипелаг 2025», организована выставка беспилотных авиационных и робототехнических систем, где от Бурятии представлены разработки резидентов регионального научно-производственного центра БАС: «Аэроком», «Сильва», Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, «Альтикам».


Все они производят беспилотные системы и комплектующие в республике. На стенде Бурятии посетители выставки могут увидеть разработки резидентов республиканского Научно-производственный центра в сфере разработки и создания беспилотных авиационных систем.

Ожидается, что завтра Алексей Цыденов выступит на пленарной сессии «Национальный рейтинг дронификации. Как считать экономику неба: #Архипелаг2025» и расскажет о проектах применения беспилотных авиационных систем в Бурятии, а также о подготовке кадров для отрасли.

Фото: пресс-служба правительства РБ
Теги
форум беспилотник

Все новости

Глава Бурятии принял участие в «беспилотном» форуме
14.08.2025 в 17:58
В Монголии искусственный интеллект ошибочно выписывает дорожные штрафы
14.08.2025 в 17:50
Подсвечивать центр Улан-Удэ будут световые дуги
14.08.2025 в 17:36
В Бурятии вводят режим чрезвычайной ситуации
14.08.2025 в 17:27
Житель Бурятии остался без мотоцикла и гаража
14.08.2025 в 17:10
В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция
14.08.2025 в 17:05
«Дед сам строил этот дом»
14.08.2025 в 16:49
За вылов омуля на жителя Бурятии завели уголовное дело
14.08.2025 в 16:35
В Улан-Удэ осудили экс-заместителя главврача перинатального центра
14.08.2025 в 16:26
В Улан-Удэ меняют директоров сразу в пяти школах и одной гимназии
14.08.2025 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии заместитель министра стал первым
Дмитрий Кобунов пошел на повышение
12.08.2025 в 14:27
Глава Бурятии познакомился с новым консулом Монголии
«С Монголией у нас впереди только расширение нашего сотрудничества», отметил глава республики
11.08.2025 в 15:11
Мирное решение по Украине не за горами
Президенты России и США встретятся на Аляске
09.08.2025 в 17:44
В Бурятии новому министру дали нового заместителя
Дмитрий Серебряков с повышением вернулся в Минпромторг
08.08.2025 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru