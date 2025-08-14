Глава Бурятии принял участие в «беспилотном» форуме

– На площадках форума обсужу ключевые вопросы отрасли беспилотных авиационных систем, – сказал Алексей Цыденов. – В рамках форума проходит также образовательный интенсив «Архипелаг 2025», организована выставка беспилотных авиационных и робототехнических систем, где от Бурятии представлены разработки резидентов регионального научно-производственного центра БАС: «Аэроком», «Сильва», Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, «Альтикам».











Глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в Москву, где принял участие в работе международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Он проводится 7-17 августа в технопарке «Сколково».Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня Алексей Цыденов посетил выставку, встретился с рядом разработчиков, производителей и эксплуатантов беспилотных и роботизированных систем в России.Все они производят беспилотные системы и комплектующие в республике. На стенде Бурятии посетители выставки могут увидеть разработки резидентов республиканского Научно-производственный центра в сфере разработки и создания беспилотных авиационных систем.Ожидается, что завтра Алексей Цыденов выступит на пленарной сессии «Национальный рейтинг дронификации. Как считать экономику неба: #Архипелаг2025» и расскажет о проектах применения беспилотных авиационных систем в Бурятии, а также о подготовке кадров для отрасли.Фото: пресс-служба правительства РБ