Политика и власть 27.08.2025 в 09:32

Глава Бурятии примет участие в деловой программе Восточного экономического форума

Алексей Цыденов выступит на сессии «Города – для жизни людей»
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов примет активное участие в предстоящем юбилейном Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он выступит на сессии «Города – для жизни людей». Спикеры этого направления обсудят тему обновления дальневосточных городов.

Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Всего состоится более 100 деловых мероприятий, разделенных на тематические блоки. В их числе «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику», «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка».

В рамках сессий участники форума обсудят раскрытие потенциала человеческого капитала, развитие преференциальных режимов, логистику, инфраструктуру, внедрение искусственного интеллекта, биоэкономику и аддитивные технологии, развитие международной экономической и гуманитарной кооперации и другие темы.

По словам полпреда президента России в ДФО, председателя Организационного комитета ВЭФ Юрия Трутнева, сейчас на Дальнем Востоке с применением мер господдержки реализуется свыше 2900 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 10,6 трлн рублей. Благодаря этому в экономику Дальнего Востока уже вложено 5,4 трлн рублей частных инвестиций. К 2030 году этот показатель должен составить 12 трлн рублей. Всего в экономику Дальнего Востока за 10 лет вложено 20 трлн рублей. 

- Мы будем продолжать и дальше развивать наш Дальний Восток, привлекать инвесторов, запускать новые предприятия, улучшать жизнь дальневосточников, развивая социальную инфраструктуру, меняя пространство городов, строя школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные и социальные объекты», – сказал полпред.

Напомним, в Бурятии с 2023 года реализуется мастер-план города Улан-Удэ, который станет темой выступления Алексея Цыденова. Активная работа правительства республики в этом направлении отмечена Минвостокразвития РФ 15 августа на совещании под председательством президента России Владимира Путина в Магадане. Бурятия в числе первых из регионов Дальнего Востока разработала мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска, являющимися основными драйверами роста экономики субъекта в целом. На сегодня вклад в развитие двух городов составил более 28 млрд рублей, в том числе 14 млрд рублей инвестированы частными компаниями. 19 августа 2025 года подписано распоряжение правительства РФ о выделении субсидии из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей на продолжение мероприятий по расселению граждан в центральной части Улан-Удэ.
