Политика и власть 02.09.2025 в 11:29

Главная оппозиционная сила Монголии желает выиграть выборы президента страны

Демократическая партия избрала нового лидера
Текст: Чингис Шоноев
Демократическая партия избрала нового лидера
Фото: сайт парламента Монголии
Демократическая партия Монголии (ДПМ) – главная оппозиционная сила страны - ставит цель выиграть выборы президента в 2027 году и последующие парламентские избирательные кампании. 

«Новый председатель нашей партии – лидер фракции демократов в Великом государственном хурале Одонгийн Цогтгэрэл поставил политическую цель укреплять ДПМ с каждыми выборами. Для этого партия должна победить на парламентских выборах 2028 и 2032 годов, а также выиграть президентскую кампанию 2027 года», – сообщил партийный пресс-центр.

Одонгийн Цогтгэрэл был избран политсоветом Демократической партии вместо ушедшего в отставку Лувсаннямын Гантумура. Нового руководителя поддержали 63% членов политсовета. Теперь его должны утвердить на съезде партии. Пока обсуждается дата его проведения, новый лидер оппозиции уже высказался против вхождения в правительство страны, а при рассмотрении бюджета на 2026 год выступит за ликвидацию государственных компаний.

«Система, по которой правящая Монгольская Народная Партия (МНП) использует для политической власти расходование и распределение доходов от добычи ископаемых в качестве мер социальной политики, должна быть разрушена», – цитирует Одонгийн Цогтгэрэла партийная пресс-служба.

В Монголии парламентское правление: победившая на парламентских выборах партия формирует правительство и назначает премьер-министра. Демпартия единолично правила только однажды - с 1996 по 2000 год. В период с 2012 по 2016 год ДПМ формировала коалиционное правительство. С 2016 года в стране правит Монгольская Народная партия.

Ушедшую в оппозицию ДПМ сопровождают раскол и громкие скандалы. Прежде всего разногласия возникают между самыми известными членами - экс-президентами страны Цахиагийн Элбэгдоржем (2009-2017 годы) и Халтмаагийн Баттулгой (2017-2021 годы). Последний стал на этих выборах первым в истории Монголии бывшим президентом, которого в 2024 году избрали в парламент по мажоритарному округу. 

При этом несколько однопартийцев накануне этих выборов требовали исключить Баттулгу из партии за якобы пророссийскую политику и неоднократные действия против идеологии ДПМ. В частности, экс-президент заявил, что основателей партии, в том числе Элбэгдоржа, надо выгнать из нее как причастных к убийству в 1998 году лидера демократов Санжасурэнгийн Зорига. Это преступление не раскрыто до сих пор.
Монголия

