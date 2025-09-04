Глава Бурятии встретился на ВЭФ с министром спорта России

Министр спорта России Михаил Дегтярев и глава Бурятии Алексей Цыденов провели двустороннюю встречу на полях Восточного экономического форума. Алексей Цыденов рассказал федеральному министру о развитии адаптивного спорта в Бурятии. Особое внимание уделяется реабилитации участников СВО.- В республике Бурятия, лично вами, Алексей Самбуевич, очень многое делается для развития спорта республики и страны. Республика спортивная и многое делается для развития адаптивного спорта, для ветеранов спецоперации, - отметил министр спорта России Михаил Дегтярёв.- Михаил Владимирович, у нас, конечно, многое делается в России, в республике, но это в первую очередь поддержка по линии правительства России и непосредственно министерства спорта. А также вы сами знаете, как наш коллега дальневосточник, про дальневосточные механизмы поддержки. Буквально через месяц мы планируем открыть универсальный спортзал в Баргузине, который строится при непосредственной вашей поддержке. К созданию условий для адаптивного спорта мы подошли раньше, ещё до начала СВО. У нас создана специальная адаптивная школа. И, как результат, у нас двукратный чемпион Паралимпиады по велоспорту и бронзовый призер Паралимпиады по стрельбе из лука. То есть у нас уже заложена основа, и мы начали не с нуля, и сейчас дальше развиваем эту базу. Мы понимаем главную задачу, которую сегодня перед нами стоит - это создание условий для полноценной жизни участников специальной военной операции, которые так или иначе получили ущерб здоровью. И спортивная составляющая здесь одна из важнейших, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.С 2024 года в Бурятии реализуется программа «Реабилитация и абилитация участников специальной военной операции, инвалидов, лиц с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и спорта», на базе Республиканской спортивно-адаптивной школы.В Бурятии 2213 спортивных сооружений, на базе 822 из них активно развивается адаптивная физическая культура и спорт.Ветераны СВО активно участвуют в соревнованиях и имеет высокие достижения. Команда республики заняла общекомандное первое место на Межрегиональном этапе в «Кубке Защитников Отечества» в 2024 году и второе в 2025.В 2024 году в республике прошел первый Межрегиональный фестиваль «Кубок Защитников Отечества» по национальным видам спорта, собравший более 210 участников.С 10 по 14 октября 2025 года в Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО «Герои нашего времени».Алексей Цыденов поблагодарил министерство спорта за поддержку системы спорта Бурятии. За последние шесть благодаря президентским нацпроектам Бурятия сделала настоящий рывок в развитии спортивной инфраструктуры. Открыты современные спортивные сооружения: центр единоборств «Патриот», центр стрельбы из лука, волейбольный центр «Эйс», Региональный центр по хоккею.Возрожден стадион «Забайкалец», по всей республике создано более 40 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок, 45 площадок ГТО. В городе Гусиноозерск открылся долгожданный бассейн, в Усть-Баргузине универсальный стадион.Все объекты адаптированы и доступны для инвалидов, а для участников СВО предоставляются в первоочередном порядке, отметил Алексей Цыденов.