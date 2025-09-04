Глава Бурятии похлопотал перед премьер-министром Монголии за карту МИР

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов принял премьер-министра Гомбожавын Занданшатара в павильоне Бурятии на Восточном экономическом форуме. Членам монгольской делегации представили продукцию предприятий республики - вертолеты Улан-Удэнского авиазавода, беспилотники, продукцию Селенгинского целлюлозо-картонного завода, инновационные медицинские изделия - аналог живой кожи Novoskin, экспресс-тесты Рапид Био, разработки учёных вузов.





- Вчера Монголия открыла обновленный пункт пропуска в Алтан Булаге. Обсудили с главой монгольского кабмина вопросы увеличения пассажирских и грузовых перевозок Кяхта-Алтанбулаг, повышение интенсивности взаимодействия, сокращения времени досмотра. С учетом открытия пассажирского терминала ожидаем увеличения пассажиропотока, расширения туристического обмена. В этой связи обратился к господину Занданшатар рассмотреть возможность работы в Монголии карт МИР, - рассказал глава Бурятии.











Алексей Цыденов поблагодарил делегацию Монголии и лично премьер-министра за визит.











- Сотрудничество с Монголией у нас тесное, и наш президент Владимир Владимирович не раз отмечал из стратегический характер. А для нас - это народ с общей культурными и историческими истоками, которые мы вместе тепло храним, - отметил глава Бурятии.









Фото: пресс-служба правительства Бурятии