Политика и власть 09.09.2025 в 16:05

Глава Бурятии отработал в Муйском районе

Алексей Цыденов осмотрел объекты инфраструктуры и встретился с жителями
Текст: Андрей Константинов
8 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел с рабочей поездкой в северные районы республики. Первым делом он посетил Муйский район, где в поселке Таксимо состоялось открытие скейт-площадки. Также он осмотрел строящуюся поликлинику, хоккейную коробку, очистные сооружения.

- Ввиду сложности объекта стоимость строительства поликлиники получилась выше изначально заложенного Минздравом России финансирования более чем на 150 млн рублей. Это превышение стоимости взяла на себя полностью Группа ОКТО, с которой на прошлой неделе мы заключили соглашение о социально-экономическом партнёрстве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Также прямо во время осмотра совладелец Группы ОКТО Алексей Толоконников принял решение оборудовать в поликлинике рентген-кабинет полностью за счет компании. Это один из лучших примеров социального партнёрства, - отметил Алексей Цыденов.


Поликлиника строится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На объекте сейчас идёт монтаж вентиляции, прокладка электрокабелей, внутренняя отделка. Там будут терапевтические и хирургические кабинеты, стоматологический блок, отделение физиотерапии и кабинеты узких специалистов.


Также компания взяла на себя обязательства по развитию хоккея, начало которому положено Валерием Назаровым, прежним инвестором «Артели старателей Западная». Сегодня уже оборудован хоккейный корт, построена тёплая раздевалка, закуплен инвентарь и форма, расширена площадка, установлено освещение. В планах еще построить крытый каток, развитие недавно созданного хоккейного клуба «Таксимовские рыси». Все осуществляется по инициативе Алексея и Дмитрия Толоконниковых, акционеров ОКТО Групп.


В рамках рабочей поездки глава Бурятии осмотрел станцию биологической очистки сточных вод в Таксимо, которая работает с 1989 года. В настоящее время здание станции находятся в критическом состоянии, ему требуется капитальный ремонт. По итогам осмотра принято решение провести комплексное обследование всех зданий, на основе которого будет сделан вывод либо об их ремонте, либо о строительстве новых очистных сооружений.


По традиции рабочая поездка завершилась встречей с населением района. Вопросы жителей касались обеспечения жильём детей-сирот, состоянием домов и улиц, нехватки педагогов и социальных работников, медицинских кадров, роста цен и поддержки предпринимателей, состояния дорог и транспортного сообщения, электроэнергии и поставок топлива.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Дизайн и разработка — nanzat.ru