Политика и власть 07.10.2025 в 11:13

Глава Бурятии обратил внимание сенаторов на зарплаты и доходы жителей республики

Алексей Цыденов выступил на слушаниях по федеральному бюджету
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В понедельник в Совете Федерации состоялись парламентские слушания по проекту бюджета на 2026 год. В них приняли участие сенаторы, представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупных предприятий, ученые и эксперты. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя основные параметры и приоритеты бюджета, заявил, что он направлен на концентрацию ресурсов для решения главных задач социально-экономического развития страны, включая оборону, безопасность и рост реальных доходов населения.

«Все эти приоритеты обеспечены необходимым финансированием», - отметил министр.

В ходе слушаний выступил и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поднял вопросы, которые важны для людей и регионов.

– Первое – это конечно зарплаты и доходы наших людей. По решению президента минимальный размер оплаты труда индексируется каждый год, и в следующем году составит в республике 40,6 тыс. рублей, в «северных» районах еще выше. Вопрос к расчёту по числу работников, получающих МРОТ. Сейчас данные берутся по старой статистике, из-за этого цифры занижаются и регионы теряют в объёме господдержки. Предложил правительству и парламенту перейти на более точные данные налоговой службы, – рассказал Алексей Цыденов.

Также глава региона отметил необходимость учитывать дифференциацию зарплат, чтобы уровень зарплат квалифицированных специалистов превышал МРОТ – чтобы не было уравнивания всех со всеми.

– Третье — дополнительные расходы на оплату внеурочной деятельности учителей. Ранее она выплачивалась из стимулирующей части. Но сейчас стимулирующая всё больше переходит в базовый уровень оплаты и по сути, как стимулирующая, сокращается. А учителей надо поддерживать, – заявил Алексей Цыденов.

Кроме того, глава Бурятии предложил сконцентрировать вопрос льготного лекарственного обеспечения на региональном уровне с соответствующей передачей федеральных средств в регионы. Это исключит «задвоение» и повысит качество лекарственного обеспечения. «Особенно это важно с учетом возвращения участников СВО, которые будут подпадать под данные условия» – отметил Алексей Цыденов.
