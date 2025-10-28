Алексей Цыденов: «Смотрим, что реально нужно людям»

27 октября глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Окинский сойотский муниципальный округ. Рабочую поездку он начал с посещения соцобъектов: школы и садиков в посёлке Саяны и селе Орлик.- Смотрим, что реально нужно людям, куда и в какие госпрограммы двигаться, чтобы получить финансирование. Уделяем внимание каждому объекту, чтобы у детей здесь, в Окинском округе, были современные и достойные условия для учёбы и роста, - рассказал Алексей Цыденов.В поселке Саяны обновления ждут школа и детский сад. В Саянской средней школе учатся 65 ребят. Здание школы построено в 1986 году. В 2018 году здесь проведен капитальный ремонт спортзала, а в прошлом году - капитальный ремонт котельной.В 2024 году подана заявка на капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Стоимость капремонта составила 92,7 млн рублей, и его запланировали на 2027 год.Детский сад «Туяа» в Саянах 1989 года постройки. Сад посещают 34 ребёнка.- Площадь большая, необходимо использовать её под допзанятия — чтобы дети получали больше возможностей. Заявка на капремонт направлена в Минпросвещения, - сообщил глава республики.Дошкольный сад «Солнышко» в селе Орлик работает с 1988 года и рассчитан на 138 мест.- Здание также требует большого объема обновления. Проектная документация готова и прошла экспертизу. Стоимость капремонта составляет 89,6 млн рублей, ждём решения по финансированию, - рассказал Алексей Цыденов.