Политика и власть 05.11.2025 в 10:23
Алдар Гулгенов: «В пользу проведения реформы сложилось сразу несколько факторов»
Зампред правительства Бурятии рассказал, зачем нужна муниципальная реформа
В Бурятии идет подготовка к муниципальной реформе. О том, зачем нужна реформа, на каком этапе она сейчас находится в Бурятии и как изменится жизнь населения, в интервью ИА «Восток-Телеинформ» рассказал зампред правительства, руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов.
Политические факторы
- Алдар Цыденжапович, у Бурятии в вопросе проведения муниципальной реформы был выбор: оставить действующую систему или осуществить реформу. Было принято второе решение. Какие для этого были основные причины?
- В пользу проведения реформы сложилось сразу несколько факторов политического, юридического, экономического, кадрового характера, даже человеческого. Мы понимаем, что сегодня против России идёт война, направленная на её экономическое истощение, идет информационная война. Наши ребята сейчас, рискуя жизнью и здоровьем, отстаивают интересы государства в зоне Специальной военной операции и все эти процессы взаимосвязаны.
Нужно отметить, что это происходит не впервые в истории. Такая система действовала в советское время, когда все руководители на местах тоже назначались, централизация власти была достаточно высокой, а одним из первых принципов работы в сельских советах была реализация решений вышестоящих советов. И сейчас, с учётом сложной геополитической обстановки, укрепляется власти внутри России.
Текущая реформа системы местного самоуправления началась не сегодня, а еще в 2020 году, когда на референдуме население страны поддержало внесение изменений в конституцию Российской Федерации. Эти изменения закрепили на государственном уровне отмену приоритета международного права над Конституцией России. Международная обстановка уже тогда складывалась таким образом, что Россия постепенно становилась заложником своего законодательства, была вынуждена действовать в некоторых случаях вопреки своим интересам. Сегодня мы понимаем, что продолжаются попытки продолжить развал Российской Федерации, идут попытки ослабить Россию, поэтому нужны изменения системы власти. Прежде всего, речь о централизации системы управления. По факту, изменения принципов работы местного самоуправления это все звенья одной цепи, наряду с отменой принципов приоритета международного права над российскими законами.
Есть юридическая составляющая, которая, по сути, делает реформу необходимой. 33 федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» установил конкретные виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородское муниципальное образование города федерального значения. То есть федеральным законодательством не предусмотрены другие виды муниципальных образований. Есть положение, которое закрепляет право некоторых субъектов РФ сохранить двухуровневую муниципальную систему, но порядок ее существования в обновляющейся системе не регламентирован.
Сегодня реформа ведется уже во многих субъектах РФ. В 15 регионах Российской Федерации переход на одноуровневую систему завершен, 19 субъектов планируют это сделать в ближайшее время, и еще 19 регионов сейчас в процессе реформирования. То есть в стране большая часть муниципалитетов уже преобразована в муниципальные округа и эта процедура продолжается. Есть регионы, которые отказались от перехода на одноуровневую систему, это такие, как Татарстан, Чечня, Якутия. Сегодня это экономические самодостаточные регионы, регионы-доноры с высоким уровнем собственных доходов и здесь мы подходим к экономическому фактору проведения реформы. Большинство российских регионов признает реформу экономически обоснованной.
Кадры на местах
- А Бурятия? Как у нас готовятся к переходу на одноуровневую систему организации местного самоуправления, что думают у нас в районах?
- Мы активно проводим консультации в районах республики, встречаемся с населением, с главами сельских поселений, с депутатами. И наблюдаем похожую на российскую картину, только в меньшем масштабе. На сегодня за сохранение текущей системы управления выступает лишь небольшое количество отдельных глав, как правило, это районы и территории, где расположены какие-то крупные предприятия или производства, которые своими налогами обеспечивают стабильный доход на местном уровне. Но, повторюсь, это совсем небольшое число поселений, основная масса проведение реформы поддерживает.
И здесь не нужно забывать о кадровом и административном факторах. Не секрет, что у нас на сегодня главы поселений практически повсеместно сталкиваются с проблемами привлечения к административной ответственности за неисполнение полномочий органов местного самоуправления своего уровня. Сегодня глав поселений на местах штрафуют, скажем, за отсутствие источников водоснабжения, хотя у них просто нет финансовых возможностей для исполнения этого требования, как и ряда других. Безусловно, мы оказываем главам методическую и правовую помощь, но приходится констатировать, что на местах ситуация с квалифицированными юридическими кадрами оставляет желать лучшего. Переход на двухуровневую систему позволит главам поселений избавиться от этого аспекта своей работы, поможет им, так сказать, «выдохнуть», освободит их от административной ответственности. Надзорные ведомства будут адресовать свои претензии на другой уровень власти, главам муниципальных округов.
Конечно, мы видим риски, что в таких условиях эти главы, грубо говоря, могут быстро стать, так сказать, «рецидивистами». Ведь и в самом деле сложно исполнить в полном объеме обязательства по тем же противопожарным емкостям. По закону, в каждом населенном пункте они должны быть установлены на расстоянии каждых 400 метров, но с учетом цен и финансирования, мы понимаем, что исполнять эти требования в республике придется около 50 лет.
- Что сами будущие главы муниципальных округов об этом думают?
- Они это тоже понимают. Будет происходить распределение полномочий и это следующий этап муниципальной реформы. Отдельными нормативными актами мы будем распределять полномочия внутри муниципального района, передавать что-то на муниципальный уровень или делегировать на республиканский. Мы понимаем, что нам предстоит еще большая работа, в том числе, законотворческая, совместно с депутатами Народного Хурала и всеми республиканскими министерствами и ведомствами.
- На каком этапе эта работа?
- На сегодня у нас создана и активно работает межведомственная рабочая группа по формированию нормативной базы, соответствующей муниципальной реформе. К этой работе мы привлекли представителей вузов, юридической общественности, Совет муниципальных образований. В общем, всех, кто заинтересован в грамотной реализации законодательства в сфере местного самоуправления. Планируется поэтапное введение нескольких законов. Так, уже на ноябрьской сессии Народного Хурала Бурятии мы будем рассматривать закон, который устанавливает территориальные основы местного самоуправления. Следующим этапом будем устанавливать положения, касающиеся в целом системы местного самоуправления и уже третьим этапом будем рассматривать вопросы распределения полномочий и их финансового подкрепления в соответствии с Бюджетным кодексом. Я уверен, что мы сумеем обеспечить реализацию реформы с учетом интересов и мнений представителей местного самоуправления, жителей районов республики.
- По вашему мнению, экономически поселения выиграют от проведения реформы или проиграют?
- Уйдет еще один немаловажный фактор, межличностный, который порой влияет на экономический. На сегодня, это тоже не секрет, есть случаи, когда между главой района и отдельных поселений складываются ситуации взаимного недопонимания и это порой начинает влиять на решение каких-то вопросов на местах. После централизации власти эти разногласия снимутся автоматически. Распределение финансовых средств на реализацию полномочий местного самоуправления будет идти более гармонично. Уже независимо от личных отношений главы муниципальных округов будут обязаны реализовывать полномочия на территории всего района.
О самоуправлении
- У противников реформы были опасения, что в результате население будет отстранено от местного самоуправления, что, по сути, будет меньше местного самоуправления, чем 150 лет назад, при Александре втором.
- Это не так. По уровню развития территориального общественного самоуправления Бурятия на сегодня находится на лидирующих позициях в масштабах всей страны. У нас очень активное население, которое активно принимает участие в решении проблем на местах. И я ни капли не сомневаюсь, что диалог власти с населением каким-либо образом ослабнет. Сегодня мы живем в таких условиях, что сигналы о проблемах на местах моментально доходят не то, что до главы муниципального округа, а до главы республики. Мы еженедельно на всех планёрках в правительстве обсуждаем вопросы, вплоть до проблем с водоколонками в отдаленном селе. У нас сегодня высоко развита система инцидент-менеджмента, а если говорить о функционировании Центра управления регионом (ЦУР), то уже к нам приезжают набираться опытом из других субъектов РФ. Поэтому местное самоуправление никак не пострадает и люди не будут ограничены.
- Как будут решаться проблемы на местах, куда людям нужно будет идти со своими вопросами?
- В окружных администрациях будут созданы территориальные органы местного самоуправления, они продолжат деятельность в населённых пунктах и связь с населением никоим образом не будет ограничена.
- А как насчет «бумажек»? Люди опасаются, что после реформирования за каждой справкой им придется ездить до районных центров.
- Не придется. Власть на местах останется, изменятся подходы к работе и процедуры назначения. На сегодня в Бурятии 277 муниципальных образований, 2 городских округа, 2 муниципальных округа, 19 муниципальных районов, 240 сельских поселений 14 городских поселений. После преобразования станет 23 муниципальных образования. После реформы в Бурятии будут образованы 23 муниципальных округа, из которых два городских (Улан-Удэ и Северобайкальск) и 21 муниципальный округ.
В принципе, можно сказать, что реформа в Бурятии уже началась. У нас есть уже прецеденты по преобразованию из муниципального района в муниципальный округ. У нас, я напомню, Окинский и Муйский районы на сегодня преобразованы в муниципальные округа. С глобальными сложностями мы при этом не столкнулись, все прошло организованно, там уже сформированы органы власти.
Что касается остальной территории Бурятии, переход будет плавным и пройдет естественным путем, по мере истечения срока полномочий органов МСУ.
Представительные органы муниципальных округов первого созыва будут избираться с учётом истечения сроков полномочий представительных органов муниципальных районов, то есть тех, что действуют сейчас. Везде этот срок наступает в разное время, поэтому переход займет несколько лет. Первым будет Кабанский район, где срок полномочий подходит в 2027 году. В 2028 году на очереди 9 районов - Бичурский, Джидинский, Еравнинский, Закаменский, Иволгинский и ряд других, и в 2029 году закончат переход еще 9 районов.
Отдельно оговаривается переход в районах, где срок полномочий глав муниципальных районов истекает раньше срока полномочий представительного органа района. Если разница составляет менее двух лет, то срок полномочий глав будет продлеваться, если разница больше двух лет, то будет проходить процедура избрания в соответствии с уставом. Таким образом, до 2030 года переход на муниципальные округа должен быть завершен везде.
- Какие правила будут действовать на переходный период и после него? Ожидаются ли сокращения?
- Сокращений не ожидается. В каждом округе будут образованы территориальные органы местного самоуправления, которые будут размещены, по сути, в тех же помещениях и по составу будут такими же. Мы ожидаем, что количество граждан, работающих в ОМСУ не уменьшится, не сократится и их заработная плата, она, скорее всего, увеличится. То есть главы поселений не должны проиграть. Мы понимаем, насколько большая нагрузка сегодня в администрациях сельских поселений, понимаем остроту вопросов этого уровня власти как самого близкого к населению.
На должность после реформирования этих руководителей будут не выбирать, а назначать. Представители территориальных органов будут назначаться руководителем администрации муниципального округа. Как таковых выборов глав поселений не будет.
Главы муниципальных округов будут избираться представительными органами первого созыва из числа кандидатов, представленных главой Республики Бурятия. Предложения о кандидатурах будут вноситься ему организациями, указанными в федеральном законе 33-ФЗ. Это, традиционно, партии, общественные организации и так далее. Думаю, что в уставах будет прописано, чтобы внесение кандидатур было регламентировано и учитывались интересы жителей районов.
- Затронет ли реформа статус населенных пунктов, поменяется ли здесь что-то?
- Нет, их статус не поменяется. В связи с реформой не планируется никаких объединений населенных пунктов или их упразднений.
- Люди сегодня беспокоятся за обычные вещи: например, как они будут получать меры социальной поддержки?
- Все меры социальной поддержки останутся, они будут осуществляться без изменений. По большому счёту, для людей ничего не поменяется, изменения будут касаться только системы управления. Вообще, это наша главная задача, чтобы при проведении муниципальной реформы у жителей республики положение не ухудшилось. Наоборот, мы ориентированы на то, чтобы решения республиканских властей быстрее доходили до населения, как и сигналы от населения к власти. По сути, работа должна стать более эффективной и это одна из моих задач сегодня - усилить диалог власти с населением. Мы будем активизировать работу общественных советов при исполнительных органах государственной власти, создавать экспертные площадки, на которых будем обсуждать возникающие проблемы. То есть, по сути, мы будем больше привлекать общественность к решению вопросов, чем сейчас.
Во всех районах сейчас идет разъяснительная работа и мы понимаем, что в густонаселенном Кабанском районе таких встреч с населением и главами поселений пройдет гораздо больше, чем в том же Муйском районе. Но мы этой работы не боимся, не боимся разговора с населением. Нам не стыдно смотреть людям в глаза, у нас очень много сделано за последние годы для улучшения социально-экономического положения Бурятии, районов республики и всего населения. Моими коллегами уже проведена большая работа и она продолжается, мы разъясняем в районах суть перехода, принципы, задачи и цели муниципальной реформы и перехода на одноуровневую систему. В подавляющем большинстве районов понимание есть.
Тегиреформа