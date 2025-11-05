В Бурятии назначили нового министра строительства

После ухода в отставку Тимур Цыренжапов переехал в Бурятию, где с апреля 2018 года по июль 2024-го занимал должность генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. С апреля 2025 года работал заместителем мэра Улан-Удэ – председателем Комитета по строительству.





Напомним, прежний министр строительства и ЖКХ Евгений Коркин недавно стал зампредом правительства

Министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии назначен Тимур Цыренжапов. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. К должностным обязанностям новый министр приступит с 6 ноября.Тимур Цыренжапов родился в Чите в 1971 году. В 1992 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности «Инженер по строительству». Второе высшее образование получил в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ по направлению «Управление эксплуатацией вооружения, военной техники и техническим обеспечением войск (сил)».Начав свою службу командиром взвода, роты, занимал должности заместителя командира батальона и бригады в Забайкальском военном округе. Впоследствии служил заместителем начальника автомобильной службы Сибирского военного округа, а позже – начальником автобронетанковой службы Центрального военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина от 21 февраля 2015 года Тимуру Цыренжапову было присвоено очередное воинское звание генерал-майора.