Глава Бурятии рассказал общественникам о социально-экономическом развитии республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал общественникам о текущем состоянии социально-экономического развития региона и в формате диалога ответил на интересующие вопросы. Встреча прошла в Улан-Удэ на площадке Бурятского госуниверситета. Там собрались представители общественных организаций, депутаты муниципальных образований, руководители органов исполнительной власти, члены Общественной палаты РБ, представители НКО, эксперты.Алексей Цыденов рассказал о состоянии регионального бюджета и ожидаемых итогах за 2025 год, какие вызовы стоят перед республиканским правительством и как власти планируют их решать.Как сообщил глава Бурятии, валовый региональный продукт продолжает рост и в 2025 году составит 563,7 млрд рублей, что на 2,3% выше, чем в прошлом году. Промпроизводство также демонстрирует стабильную динамику и вырастет на 6,6%.- В 2020 году валовый региональный продукт у нас составлял 302,8 млрд рублей, в 2025 году по прогнозу к концу года 563,7 млрд рублей. По инвестициям - в 2020 году было в абсолютных цифрах 65 млрд, в 2025 году ждём 143 млрд рублей поступлений в бюджет республики. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим годом наблюдаем незначительное падение, но тоже достаточно значимая цифра, продолжаем двигаться вперед, - отметил Алексей Цыденов.Налог на прибыль составит 9 млрд. В 2023 году этот показатель был на уровне 17 млрд. «То есть у нас на 8 млрд рублей падение налога на прибыль. В прошлом году был 10,5 млрд. Сейчас налог на прибыль самый маленький за весь период с 2021 года», - сказал Алексей Цыденов.Вместе с тем растет показатель НДФЛ. Как пояснил глава республики, рост идет за счет увеличения МРОТ.— Растет каждый год МРОТ, с 2020-го года по 2025-й год включительно, МРОТ вырос на 85% по решению нашего президента. Соответственно, у нас и НДФЛ растет за счет роста средней заработной платы. Также растет налог с добычи полезных ископаемых, в первую очередь, золота, так как цена на золото растет. Прибыль, к сожалению, падает. И это сильно сказывается на сбалансированности бюджета, - отметил он.Глава Бурятии подчеркнул, что ежегодно индексируются социальные выплаты гражданам. Увеличение МРОТ в 2025 году составляет 16,6% к уровню прошлого года. Вместе с тем, Алексей Цыденов пояснил, что федеральный центр финансирует республику, исходя из устаревших данных, в которых не учитывается реальное количество объектов или штатных единиц, в итоге региональный бюджет недополучает порядка миллиарда рублей.- Я этот вопрос уже поднимал на федеральном уровне, необходимо пересматривать расчеты. Кроме того, мы понимаем то, что существует разрыв между официальными статистическими данными показателей средней заработной платы и реальными доходами жителей: так, среднемесячная зарплата 79-70 тысяч рублей. А среднемесячный доход от трудовой деятельности 62,4 тыс, - сказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил, что одним из перспективных составляющих экономики республики является недропользование, а также инвестиционные проекты по разным направлениям – от промышленности до сельского хозяйства.- Продолжаем выполнять поручение нашего президента по созданию продовольственной безопасности. Заключили контракт с группой компаний «РОСТ» и уже строится большой тепличный комбинат «Гусиноозерский» с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей. Срок реализации — до 2027 года. Объём инвестиций — 9,8 млрд рублей. Мощностью тепличного комплекса составит 17 тыс. тонн овощей в год, - отметил Алексей Ццденов«Росатом Сервис» и «СибАгро» планируют реализацию проекта по строительству биогазовой станции и завода по производству органических удобрений на базе свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Мощность станции до 2,4 МВт/час электроэнергии и до 2 Гкал/час тепловой энергии. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.- По добыче полезных ископаемых мы растем, у нас плюс 43% (это за январь-август 2025 г.) к прошлому году. Больше стали добывать угля, вырос объем вывоза по железной дороге, по золоту у нас рост, по урану рост. «Хиагда» у нас вышла на первое место в мире, в России, по добыче урана. Сегодня мы основной производитель урана, - отметил Алексей Цыденов.Он напомнил, что освоение месторождений урана сегодня ведет АО «Хиагда» на Хиагдинском рудном поле, золото добывают на Зун-Холбинском месторождении (ООО «Зун-Холба»). Статус региональных инвестиционных проектов даёт инвесторам налоговые льготы на прибыль и на добычу полезных ископаемых. По урану АО «Хиагда» заявляет (за январь-август 2025 г.) 730,6 тонн добычи, что составит 102,2% к аналогичному периоду 2024 года.Ведется строительство и поэтапный запуск горно-обогатительного комбината по переработке руды на Ермаковском месторождении бериллия в Кижингинском районе. ООО «Ермаковское» — резидент ТОР «Бурятия» — заявило о реализации проекта в срок до 2027 года. Предполагаются вложения порядка 14 млрд рублей, из них вложено уже 8 млрд. Для района это новые рабочие места – их там планируется создать более 300.Проекты технологического развития также не снижают темпы. Флагман промышленного производства - Улан-Удэнский авиационный завод - реализует инвестиционный проект создания вертолёта Ми-171А3 «офшор». Завершен эскизный проект вертолета Ка-226Т и начат этап разработки рабочей конструкторской документации. Для развития производственного потенциала авиазавод реализует проект по реконструкции летно-испытательной станции стоимостью 5,6 млрд рублей. АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» ведет разработку электродвигателей для беспилотной авиации в рамках импортозамещения.- Несмотря на все сложности, мы продолжаем двигаться вперед, дефицит бюджета никуда не делся (2024 г. – 5,6 млрд рублей, по итогам 2025 г. оценивается в 11,7 млрд рублей), он покрывается кредитами. Из года в год мы говорим, что будет сложный год, но и достижений у нас становится всё больше. Наша сплоченность, энергия и желание сделать лучше и больше дает и будет давать плоды, - подчеркнул Алексей Цыденов.