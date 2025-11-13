В Бурятии свершилась муниципальная реформа

Сегодня на сессии Хурала Бурятии был принят закон, который кардинально изменит систему местного самоуправления в республике. Депутаты большинством голосов поддержали переход на одноуровневую модель, который завершится к 2030 году. Вместо нынешних 277 муниципальных образований в Бурятии останется всего 23: 2 городских и 21 муниципальный округ.Реформа предполагает упразднение сельских и городских поселений. Вместо глав поселений появятся начальники территориальных отделов, которые будут решать те же вопросы на местах. Муниципальные районы преобразуются в муниципальные округа с единым бюджетом и администрацией.Как докладывал депутатам зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов: «Этот переход позволит устранить дублирование функций между районами и поселениями, рационально использовать бюджет и кадровый потенциал. Денежные средства будут равномерно направлять на развитие населенных пунктов территорий, упростит участие в федеральных программах, создаст единое нормативное регулирование уставов и других НПА».Переход будет постепенным и займет пять лет. Выборы в представительные органы новых муниципальных округов пройдут в сроки истечения полномочий нынешних районных советов: в 2027 году — в Кабанском районе, в 2028-м — в девяти районах, в 2029-м — еще в девяти.Реформа вызвала неоднозначную реакцию в муниципалитетах. Депутаты Кяхтинского района просили сохранить статус города как муниципального образования, ссылаясь на особый статус Кяхты как малого исторического города федерального значения и предстоящее 300-летие в 2027 году.В ходе обсуждения реформы депутат Баир Цыренов упомянул кяхтинское обращение и поднял вопрос об отношении к реформе самих муниципалитетов.- Мнение муниципальных образований вы озвучили, что оно изучалось. И там оно неоднозначное. На самом деле помимо писем с Кяхтинского района поступали и с Мухоршибирского района обращения. Многие главы районов выступили против, сказал депутат.На это Алдар Гулгенов отвечал, что на самом деле главы районов открыто против не высказывались:- С районами мои коллеги провели большую разъяснительную работу. С главами районов была встреча. Достаточно откровенный был разговор. Я лично задавал вопрос о том, как воспринимается переход. Ни один из глав районов не сказал, что он против этого перехода, - отметил зампред.Также Баир Цыренов поинтересовался, насколько глубоко правительства изучало опыт других регионов страны.- Да, действительно, изучали опыт регионов. 28 субъектов уже перешли, еще 26 находятся в состоянии перехода, - пояснил Алдар Гулгенов. - У нас в республике также есть положительный опыт: два района – Муйский и Окинский, уже совершили переход в муниципальный округ. Никакого ущемления прав жителей мы не наблюдаем.Глава Бурятии Алексей Цыденов лично выступил с разъяснением ключевых моментов реформы. Отвечая на обращение Кяхтинского района, он заявил:- По обращению Кяхтинского района. Там главный вопрос был в том, что у людей не будет возможности решить свои вопросы, поскольку не будет главы поселения. Отвечаю: вместо главы поселения будет начальник отдела – это тот же человек с теми же полномочиями, что и глава поселения. И никуда в райцентр ездить не надо, спокойно решаете свои вопросы на месте.Глава республики подчеркнул преимущества единой финансовой системы:- Каждое поселение, ведя свою деятельность, должно иметь бухгалтера, юриста, экономиста, кадровика, земельщика и так далее – там целый перечень задач. Понятно, что в малых поселениях этих людей нет, и эти обязанности ложатся на главу поселения. Но человек не может знать все. Теперь один специалист может обслуживать несколько поселений. Качество обслуживания другого уровня.По словам Алексея Цыденова, для людей ущерба в их правах нет: доступность власти на местах сохранится в полном объеме. Эффективность управления за счет финансовой вертикали и за счет привлечения специалистов с большим охватом населения только повышается.- Что касается ответственности. Лицом, несущим ответственность, в районе становится глава района – один. Сейчас каждый глава поселения несет ответственность отдельно: пожарную безопасность, водоемы – за всё. Когда главы районов возьмут эту ответственность, конечно, им будет сложнее. Но у них и гибкость принятия решений выше, поскольку бюджет района станет единым. У глав поселений, мы понимаем, что ресурсов нет – одна ответственность.В ходе обсуждения депутаты от КПРФ высказались решительно против этого законопроекта. Однако остальные парламентарии, включая тех, кто имел опыт работы главой района, поддерживали муниципальную реформу, подчеркивая, что новая система повысит эффективность работы муниципальных органов власти.По итогам обсуждения законопроект был принят сразу в двух чтениях большинством голосов. Реформа должна быть полностью завершена к 31 декабря 2030 года.