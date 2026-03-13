Депутаты Горсовета одобрили поправки в бюджет текущего года

Депутаты Улан-Удэнского горсовета приступили к рассмотрению главного финансового документа на среднесрочную перспективу. В рамках заседания профильного комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету народные избранники заслушали доклад руководителя структурного подразделения Жаргала Будаева. Он представил коллегам параметры казны столицы Бурятии, запланированные на 2026-2028 гг.

– На рассмотрение комитета представлен проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Проект разработан в целях уточнения безвозмездных поступлений, расходов бюджета, источников финансирования, дефицита бюджета, – перечислил Жаргал Будаев.

Председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ уточнил, что корректировки затронут основные характеристики бюджета: доходы предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений на 3 млрд 770 млн рублей, в результате чего они составят 26 млрд 528 млн рублей. Расходы при этом вырастут на 4 млрд 312 млн рублей и достигнут 27 млрд 142 млн рублей.

«Таким образом, дефицит бюджета на 2026 год составит 614,8 млн рублей. Покрывать его планируется за счет изменения остатка средств на 1 января 2026 года в сумме 541 млн рублей, а также с помощью кредита в кредитных организациях на 336 млн рублей, – проинформировал Будаев. – При этом в документе учтен и возврат бюджетных кредитов в размере 263 млн рублей – эти средства, обозначенные со знаком минус, город планирует направить на погашение задолженности в конце текущего года».

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 года составит 5 млрд 608 млн рублей.

– Общий объем безвозмездных поступлений в этом году увеличивается на 3 млрд 770 млн рублей и составит 18 млрд 399 млн рублей, – продолжил руководитель структурного подразделения.

Эти деньги распределят на несколько важных направлений. Например, более 752 млн рублей добавят школам на зарплаты учителям и организацию учебного процесса. Еще 197 млн пойдут на детские сады, чтобы обеспечить дошкольное образование. Часть средств выделят на повышение зарплат: 91 млн рублей – работникам городских учреждений культуры, и еще 50 млн – педагогам дополнительного образования в сфере культуры.

– Кроме того, 21 млн рублей направят на горячее питание для школьников средних и старших классов, – добавил Жаргал Будаев.

Помимо этого, в бюджете появились дополнительные 89,5 млн рублей на развитие общественной инфраструктуры – эти деньги пойдут на строительство или ремонт значимых городских объектов. Однако почти одновременно на 123 млн рублей сократили финансирование программы модернизации школьных систем образования.

Зато отдельно предусмотрена крупная сумма – более 1 млрд 93 млн рублей – на переселение людей из аварийного жилья: 756 млн поступит из Фонда развития территорий (федеральный бюджет), а еще 337 млн добавит республиканская казна.

– Наша доля софинансирования была предусмотрена при формировании утвержденного бюджета, – сказал Будаев.

Отдельно в бюджете заложили 8,6 млн рублей на строительство электросетей в 130-м мкр-н. Деньги пойдут на то, чтобы довести инженерную инфраструктуру прямо до границ земельных участков, которые выделяют многодетным семьям.

– Предусматривается субсидия на реализацию проектов комплексного развития территорий в сумме 25,6 млн рублей. Это технологическое присоединение по ул. Антонова, – объяснил докладчик.

Еще одна важная цифра – 75 млн рублей. Плата, которую внесли предприятия за то, что загрязнили окружающую среду. Деньги поступили в бюджет города, но, пояснил докладчик, есть проблема: город не может просто взять и потратить их на свое усмотрение. Данные платежи целевые, то есть их разрешено направлять только на строго определенные экологические проекты, которые утверждает Министерство природы России.

– На данный момент в таком разрешенном списке значится всего один объект – рекультивация свалки в п. Стеклозавод. Но беда в том, что стоимость этих работ более 2,5 млрд рублей, – проинформировал Жаргал Будаев. – 75 млн потратить на что-то другое по закону нельзя, а на свалку этих денег не хватит.

Комитет сейчас активно ищет решение, как все-таки использовать эти средства или расширить список разрешенных направлений, чтобы деньги не лежали мертвым грузом. Пока что они просто закреплены в бюджете.

Что касается планового периода, то депутаты рассмотрели и утвердили основные параметры на 2027-2028 гг. Однако, по сути, сегодня все эти цифры имеют довольно условный характер. Как показывает практика, к моменту наступления следующего года в первоначальные планы неизбежно будут вноситься десятки корректировок. Поэтому по-настоящему предметно депутаты вернутся к обсуждению денежных средств уже ближе к делу – при формировании бюджета на очередной финансовый цикл.

Проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» был принят единогласно. Но перед этим уточняющие вопросы все-таки прозвучали.

– По исполнительным листам расходы увеличиваются на 19 млн рублей. Большая часть – обеспечение жильем лиц, страдающих хроническими заболеваниями (17,6 млн рублей). В дальнейшем эти деньги пойдут на возврат. Когда мы вернем эти деньги? – поинтересовался председатель УУГСД Чимит Бальжинимаев.

Жаргал Будаев объяснил, что согласно практике это займет около полугода.

– Мы сейчас оплачиваем и где-то осенью компенсируем их. Они у нас пока в плановых цифрах предусмотрены, но мы будем вносить корректировки в зависимости от того, как пойдет поступление, – ответил он.

Не упуская возможности, депутат затронул тему платных парковок: «Комитет по транспорту должен был переговорить с вами по поводу доходов от платных парковок. Разговор был? Как это будет внедряться?»

– По доходам от платных парковок пока конкретной информации от комитета не поступало. Мы как раз в рамках повышения доходов проводим работы, совещания. У них наоборот была заявка на расходы, чтобы это все обеспечивать. По доходам будем еще отрабатывать, – пообещал Будаев.