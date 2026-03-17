Администрацию главы Бурятии покинул старожил времен Наговицына

Первый заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии Станислав Тэлин освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Станислав Тэлин родился 20 марта 1961 года в селе Баянгол Баргузинского района. В 1983 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства». В 2004 году получил повышение квалификации в Байкальском государственном университете экономики и права по программе «Управление закупками продукции для государственных нужд».Трудовой путь начал в 1983 году мастером в Спецуправлении МПНР ГК СХТ, в том же году перешел на должность инженера-лаборанта механизации и электрификации сельского хозяйства в Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. С 1985 по 1996 год работал главным инженером в колхозе «Эрдэм» Селенгинского района, с 1996 по 2003 - председателем правления колхоза «Улюнский» в Баргузинском районе. В 2003 году был избран главой Баргузинского района.В 2009 году глава Бурятии Вячеслав Наговицын пригласил Станислава Тэлина на работу в свою администрацию, где он занял пост заместителя руководителя по вопросам территориального развития. В 2012 году г-н Тэлин пошел на повышение, став первым заместителем руководителя Администрации главы и правительства РБ. Высокопоставленному чиновнику удалось сохранить свой пост и после смены руководства республики, проработав на нем до настоящего времени.