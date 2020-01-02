2019-й стал самым провальным годом для бурятской оппозиции

«Номер один» подводит политические итоги ушедшего года



Главными из них, по мнению большинства опрошенных экспертов, стали первые после долгого, 12-летнего перерыва выборы мэра Улан-Удэ. А также бездарно упущенный коммунистической оппозицией реальный шанс сформировать новый состав муниципальной власти столицы Бурятии. Что и неудивительно, ведь когда вместо продвижения своей повестки в массы и реальной борьбы за власть мы видим лишь имитацию, результат предопределен.



Новый и. о.



Как известно, политика — это соперничество за власть, причем постоянное. В этом отношении в Бурятии очень мало политиков, действительно идущих к этой цели со своими проектами развития, вокруг которого можно построить эффективную стратегию борьбы за власть.

Еще в начале 2019 года все без исключения эксперты полагали, что у действующего на тот период времени мэра Улан-Удэ Александра Голкова, чья карьера шла к закату, не было шансов выиграть выборы. Ни общенародные, ни кулуарные из числа депутатов (как это было возможно еще несколько лет назад - до момента возврата прямых выборов мэра столицы).



В результате правительство региона в феврале, «попросив по-хорошему» Голкова уйти, заменило его на и. о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова, до этого занимавшего пост первого заместителя председателя правительства республики. Жителям Улан-Удэ представили новое лицо (Шутенкова ранее нигде не раскручивали), но при этом имелись высокие риски его неизбрания. Ведь к весне 2019 года в Улан-Удэ рейтинг поддержки партии «Единая Россия», от которой как бы должен выдвигаться представитель власти (а его двигал лично глава РБ Алексей Цыденов), рухнул до критических 20%.



Это стало результатом прошлогоднего голосования «единороссов» за повышение возраста выхода на пенсию на пять лет. Народ этого не забыл, и, учитывая другие непопулярные голосования «единороссов» по повышению налогов и сборов населения, а также многолетнее по продолжительности падение доходов большинства граждан региона, у оппозиции были серьезные шансы конвертировать эти настроения в победу.



Великолепные шансы



Одним из таких лидеров был сенатор от Иркутской области, секретарь рескома КПРФ Вячеслав Мархаев, на которого немалая часть населения столицы Бурятии возлагала определенные надежды. Его личный рейтинг был высок, и, беря в расчет протестный потенциал, шансы на его победу в мэрской кампании оценивали как приближающиеся к 100%.



Однако на то и выборы, что побеждает не самый сильный, а тот, кто имеет хорошую команду за своей спиной и не совершает роковых ошибок в ходе кампании.



Так, коммунистам не удалось предложить ни альтернативного варианта развития столицы региона, ни внятной программы. Прозвучал лишь какой-то стандартный набор «хотелок».



Также политтехнологам лидера БРО КПРФ не удалось убедить горожан, что их кандидат будет управлять городом лучше, Шутенков - более подготовленный и прошедший все этапы управленческой карьеры соперник. Добавила проблем коммунистам и слабая работа со спонсорами, что привело к нехватке денег во время кампании.



Еще одной ошибкой стал упор на личность вождя коммунистов, который, по замыслу политехнологов Мархаева, вытащит и весь список кандидатов в депутаты от КПРФ в горсовет. Ведь одновременно с мэрскими шли и выборы муниципальных депутатов. Однако Вячеслав Мархаев долго колебался и поздно принял решение идти на выборы (лишь в июне), тогда как подготовку надо было начинать с января.



Лепили из того, что было



Соответственно, имея узкую кадровую скамейку (все более-менее толковые функционеры БРО КПРФ годом ранее пересели в кресла депутатов НХ), городские округа элементарно нечем было закрыть. Выдвигать пришлось малоизвестных и нересурсных кандидатов, что называется, «с улицы».



Оппоненты коммунистов, имея менее яркого лидера, избрали другую тактику - каждый «единоросс» на своем округе своим ресурсом поднимал рейтинг Игоря Шутенкова. И вот так совместными усилиями наголову разгромили весь список КПРФ и их вождя: из 30 депутатских мандатов коммунистам достались только два. Эта двойка выглядит особенно яркой на фоне триумфа коммунистов по ту сторону Байкала. Где на прошедших в сентябре выборах депутатов городской Думы Иркутска коммунисты, в свою очередь, взяли большинство мандатов.



Что лишний раз подтверждает правило - ни один «паровоз» не может передать свой рейтинг, а вот разменять его на ерунду может очень легко. Иначе говоря, оппоненты КПРФ в Бурятии в целом не совершали грубых ошибок по ходу избирательной кампании. Так, Игорь Шутенков отказался выдвигаться на выборах от партии «Единая Россия» (несмотря на давление сверху), к нему присоединились и почти половина старого состава депутатов горсовета Улан-Удэ.



А во время кампании партийная символика начисто исчезла из наглядной агитации провластных кандидатов. Однако, пройдя в горсовет, «единороссы» тут же сформировали фракцию. Выглядит очень некрасиво, однако политика не зря считается искусством возможного. Главное - результат, все остальное неважно.



Не исключено, что на победные итоги мэрской кампании (а победил Игорь Шутенков уверенно, набрав 52,5%) повлияло и желание горожан увидеть новые лица в политике. К тому же за год после пенсионной реформы народ, похоже, смирился с неизбежностью и махнул на все рукой - протестный электорат в основной массе не пришел на выборы. Кроме того, многие избиратели решили для себя, что избрание Мархаева мэром могло привести к худшей управляемости городом, ведь у его соперника был более весомый опыт руководителя правительства.



На двух стульях



Кроме отсутствия руководящего муниципального опыта, против Мархаева также работал двойственный статус его положения. С одной стороны, он представляет Иркутскую область в Совете Федерации, а активность проявлял в Бурятии, поскольку по-прежнему возглавляет бурятский реском КПРФ и участвует у нас в выборах. В итоге сенатор потерял позиции и в Иркутской области, где в декабре сменился губернатор-коммунист Сергей Левченко, назначивший Вячеслава Мархаева членом Совета Федерации. А новый глава региона Игорь Кобзев наверняка делегирует в 2020 году в Москву нового сенатора, который будет работать на область, а не на чужой регион. Потерял позиции сенатор и в самой республике, где проиграл все кампании, какие были за период его сенаторства в Иркутске.



Единственное, что удалось Мархаеву, это набрать 36,6% голосов улан-удэнцев. Это хорошая температура для здорового организма. Но для политики, как уже отмечалось выше, очень мало - ведь на старте кампании его шансы на победу были бесспорными.



Видимо, чтобы подсластить себе пилюлю от масштабного поражения, на следующий день после выборов не без коммунистов был организован «народный сход» на площади Советов, который мог перерасти в нечто большее. Это, кстати, также стало одним из сюрпризов уходящего года - КПРФ проигрывала и раньше, но на улицу народ не выводила.



В результате таксисты и коммунисты простояли на площади больше суток. Правда, методика разгона несанкционированного митинга была выбрана довольно странная. В частности, лидера толпы Дмитрия Баирова из машины полицейские в штатском и в масках доставали с помощью топориков-ледорубов. Словно мы видели постановку дешевого полицейского боевика.



Информационный резонанс в стране в связи с этим не мог не возникнуть. Можно сказать, что в какой-то степени КПРФ удалось отомстить властям за выборы, раскачав на федеральном уровне протестные акции в Бурятии. Однако при этом тактическом выигрыше стратегически 2019-й был для БРО КПРФ годом непрекращающихся поражений.



Ставка не сыграла



Впрочем, у правых сил в уходящем году тоже проблем хватало. Чего стоит только скандал вокруг так называемого Саши-шамана, который прогремел на всю Россию. Он организовал пеший поход из Якутии на Москву с целью изгнать из Кремля президента. Впрочем, дальше Бурятии он не продвинулся, а был арестован и отправлен обратно на родину.



К слову, стихийные протесты на площади Советов, прошедшие сразу после избрания мэром Игоря Шутенкова и начинавшиеся в поддержку соратников шамана, которых также арестовали, переросли в акцию против результатов выборов.



Сам новый мэр, не зацикливаясь на оппозиционных акциях, начал понемногу менять кадровый состав мэрии Улан-Удэ. Пожалуй, самым громким было увольнение Анастасии Кузовлевой с поста председателя комитета по управлению имуществом Улан-Удэ. Она фактически распоряжалась всеми городскими землями. Но погорела на подпольном казино, которое обнаружили на территории муниципального учреждения КСК.



Кадровые перестановки, которые проводил Игорь Шутенков, снискали похвалы, в том числе от депутата Госдумы Николая Будуева. Последний за этот год активно пиарился на проблеме с "сиротскими" домами, которые были признаны непригодными для жизни. И активно продвигал тему экологии. О достижениях на уровне федеральном ни от Николая Будуева, ни от его коллеги, еще одного депутата Госдумы от Бурятии, ничего не слышно. Видимо, они выполняют роль массовки в российском парламенте и голосуют так, как решит партия.



Подводя итог, можно сказать, что с точки зрения политики год был богат на крупные перестановки, скандалы и конфликты. В следующем ожидается затишье, ведь никаких серьезных выборов в 2020-м не запланировано. Впрочем, поживем – увидим.



Дмитрий Родионов, «Номер один».