Новым главным судебным приставом Бурятии может быть назначен Петр Ертанов

Эксперты отмечают, что это поможет усилению позиций первого вице-премьера правительства республики Игоря Зураева



В Бурятии с ближайшее время ожидается назначения нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии (УФССП по РБ). Как сообщил «Номеру один» собственный источник, управление может возглавить Петр Ертанов, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии.



Накануне он сдавал дела в ТПП. Напомним, место главного судебного пристава Бурятии оставалась вакантным с августа 2019 года, когда с ним расстался Аслан Токаев, возглавлявший ведомство более четырех лет. Он перешел на аналогичную должность в Иркутской области.



Эксперты отмечают, что назначение Петра Ертанова для местной политической сцены может означать усиление позиций первого вице-премьера правительства Бурятии Игоря Зураева. После ухода в 2017 году из ТПП Бурятии в региональное правительство именно он оставил Петра Ертанова руководителем этой общественной организацией. Теперь и последний при поддержке первого зампреда правительства использовал ТПП Бурятии в качестве стартовой площадки для нового захода во власть.



Петр Ертанов родился в 1975 году в селе Баяндай Иркутской области. Окончил Бурятский государственный университет в 2000 году, Институт государственного администрирования - в 2009 году, Восточно-Сибирский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» - в 2013 году. С 2002 по 2014 год работал в УФССП по РБ. С 2010 по 2014 год – заместитель руководителя управления. С 2014 по 2017 год – проектный управляющий в КНР Фонда регионального развития Республики Бурятия. С 2017 года по сегодняшний день возглавлял Торгово-промышленную палату РБ. Петр Ертанов также является председателем потребительского кооператива «Народный».



Фото: «Номер один»

