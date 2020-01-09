Глава Бурятии рекомендовал Жамбалову временно оставить пост секретаря «Единой России»

Чем это поможет следствию, не ясно





Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову на время следствия приостановить полномочия секретаря политсовета БРО партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов на своей странице в «Фейсбуке».