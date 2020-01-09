09.01.2020
Глава Бурятии рекомендовал Жамбалову временно оставить пост секретаря «Единой России»

Глава Бурятии рекомендовал Жамбалову временно оставить пост секретаря «Единой России»

Чем это поможет следствию, не ясно

Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову на время следствия приостановить полномочия секретаря политсовета БРО партии «Единая Россия». Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, 5 января джип лидера «единоросов» Бурятии насмерть сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. По официальной версии, за рулем внедорожника в момент ДТП находился бизнесмен Галуст Пилосян. Якобы, возвращаясь с подледной рыбалки, он поменялся машиной с Баиром Жамбаловым. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, по решению суда он помещен под домашний арест.

В этой связи рекомендация главы Бурятии выглядит несколько странно, ведь Баир Жамбалов на данный момент может фигурировать в деле лишь в качестве свидетеля. Чем поможет расследованию его временный уход с поста секретаря «единороссов», не ясно.

Фото: «Номер один»
ДТП единая россия
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