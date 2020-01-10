Дело Казадаева может стоить кресел бурятским генералам

Рядовой опер сделал головокружительную карьеру при поддержке влиятельных покровителей





В Бурятии продолжается расследование уголовного дела 17-летней давности по факту убийства двух девушек из Селенгинска. В преступлении подозреваются бывшие и действующие сотрудники МВД по РБ. Несмотря на то, что уже названы предполагаемые подозреваемые, многое остается за скобками этого детектива. И все чаще в этой связи всплывает имя 39-летнего полковника из Бурятии Владимира Казадаева.

39-летний полковник из Бурятии Владимир Казадаев при поддержке главы МВД по РБ генерал-майора Олега Кудинова и начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта Олега Калинкина сделал головокружительную карьеру за 17 лет. Превратившись из простого опера Селенгинского райотдела в полковника, заместителя начальника МВД по транспорту московского транспортного узла, где сосредоточены интересы крупнейшего бизнеса России. Осталось только пройти проверку на представление генеральского звания. Казадаев ее не прошел, поскольку спецслужбы нашли нечто такое, что, скорее всего, поставит крест на карьере бурятского полицейского. И не только.Речь идет о громком расследовании убийства, произошедшего 17 лет назад. Двух девушек из Селенгинска зарубили топором и спрятали в лесу. В зверской расправе подозреваются бывшие и действующие сотрудники МВД по РБ. Редкий случай, когда наказание (до 25 лет лишения свободы) может настичь «оборотней в погонах» спустя такое долгое количество лет.Публично были озвучены предполагаемые подозреваемые в этом преступлении (Казадаев, Инкин, Истомин), но многое так и остается непонятным. В частности, в воздухе повисли вопросы - почему 17 лет назад дело благополучно «замяли» и кому сейчас понадобилось именно сегодня дать ему ход?Как «Номер один» уже сообщал, преступление произошло в лесном массиве возле Селенгинска в августе 2002 года. Трое сотрудников местного райотдела выпивали вместе с несовершеннолетними девушками, и, как сообщил Следком, «в ходе ссоры на почве употребления алкогольных напитков милиционеры расправились с девушками и скрыли тела».Эту расправу, как оказалось, наблюдала третья девушка, которой посчастливилось избежать топора, она и написала анонимное письмо в райотдел с указанием местонахождения тел. Других подробностей в письме не сообщалось. Говорят, что преступники позже нашли ее и пытались даже утопить. Словом, ее так запугали, что на много лет девушка замолчала.Добавим, информация о том, что к преступлению были причастны милиционеры, не была откровением для жителей Селенгинска ни сегодня, ни тем более тогда, в далеком 2002 году.- Милиционеры постоянно выезжали с девушками в лес, и об этом знали все в поселке, так же было и в этот раз, их последними видели с убитыми, - говорит информированный источник, знакомый с обстоятельства дела. - Их даже якобы тогда задержали, они признались, что да, в тот день встречались с девушками. Мужчины сообщили, что после свидания девочки якобы ушли и о дальнейшей судьбе последних, мол, ничего не знают.Непонятно, как подобный бред устроил тех, кто «проводил расследование», по крайней мере, никаких тестов и дополнительных исследований с милиционерами не проводилось. Возможно, тогда тесты ДНК еще не получили распространение.Добавим, МВД постоянно рапортует, что раскрываемость по бытовым убийствам в отдельные годы достигала 99%. А если говорить не о городах, где преступникам легче скрыться, а о таком небольшом поселке, как Селенгинск, то раскрыть подобное преступление было чисто техническим вопросом. Но не раскрыли...Любопытно, что чудовищное преступление произошло в тот момент, когда верхушка МВД и прокуратуры Бурятии была, что называется, на перепутье.Так, в 2002 году закачалось кресло под тогдашним министром МВД по РБ Иваном Калашниковым. В тот период у МВД были просто ужасающие показатели по росту преступности и плохой раскрываемости. А тут еще бы выяснилось, что некоторые сотрудники подрядились стать «мясниками» и «расчленителями»? Добавим, что в 2002 году на это место нацелился и будущий министр МВД по РБ Михаил Цукрук.Временная хромота одолела и прокуратуру, следователи которой тогда, в отсутствие СКР, занимались расследованием тяжких преступлений. Так, в 2002 году уже разгорелся скандал с прокурором РБ Павлом Макиевским в связи с нецелевым использованием средств ведомства. Макиевский пока не ушел, а его сменщик прокурор Иван Семчишин еще не занял прокурорское кресло.К расследованию уголовного дела, видимо, отнеслись не слишком серьезно и его положили под сукно. Между тем Владимир Казадаев, возможная причастность которого к тому преступлению сегодня отрабатывается следствием, продолжал делать карьеру. Правда, при новых министрах - Цукруке, Сюсюре и Зайченко - карьера Казадаева двигалась ни шатко ни валко. Он дослужился до начальника Кабанского райотдела, а затем после академии в 2013 году был назначен заместителем начальника УМВД России по г. Улан-Удэ.Новый глава МВД по РБ Олег Кудинов сразу отметил карьерные перспективы Казадаева и в 2014 году возвысил его до уровня начальника УМВД России по г. Улан-Удэ. Затем в 2017-м дал добро на перевод Казадаева на должность начальника ЛУ МВД России на станции «Москва – Курская» УТ МВД России по ЦФО. Информированные источники говорят, что во время командировок министра МВД по РБ в Москву Казадаев лично встречал генерала Кудинова в Москве, организуя визит на высшем уровне.Хотя к этому моменту Казадаева уже вовсю опекал другой генерал - Олег Калинкин, чей карьерный рост выглядит еще более впечатляющим и стремительным, чем у Казадаева. Добавим, что у Калинкина отец, как говорят, был одним из руководителей аэропорта Внуково, и туда же в 90-е годы молодого Калинкина пристроили милиционером ППС ЛОВД. Там он быстро пошагал по карьерной лестнице.Спустя некоторое время Калинкина берет на работу начальник Азово-Черноморского УВД на транспорте в должности начальника МОБ Виктор Сюсюра. Добавим, что Азово-Черноморское УВД контролировало крупнейшие потоки импорта в Россию - ширпотреб из Турции и других стран. Так, по деятельности полицейских того периода было заведено уголовное дело по контрабанде товаров из стран Ближнего Востока через аэропорт Сочи. Однако позже дело прекратили, поскольку контрабанду как статью исключили из УК.В 2006 году Сюсюра возглавил МВД по РБ и взял Калинкина к себе замминистром. Причем источники говорят, что Калинкин в Бурятии не был замешан в «левых» схемах. Осторожный Калинкин никуда не лез, а просто делал себе в Бурятии карьеру. Причем после скандала с Сюсюрой и последующей частой смены министров, когда в ведомствах шли массовые кадровые «чистки», Калинкин «находил общий язык со всеми» и удивительным образом сохранял статус-кво. В результате, приехав в Бурятию капитаном полиции, уехал полковником, а вскоре в Москве стал и генерал-майором. Там же пробил себе весьма интересное место заместителя начальника в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России).В 2016 году Калинкин по службе контактировал с другим заместителем начальника главка Дмитрием Захарченко. У которого в том же году на квартире обнаружили около 9 млрд рублей наличными и огромное количество недвижимости, которые полковник «заработал» крышеванием бизнеса. Но Калинкин, когда ведомство начали в очередной раз «зачищать», вовремя и умело пересел в кресло начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО - на еще более интересную должность. Где стал уже генерал-лейтенантом. Далее Калинкину понадобились верные люди для решения разного рода вопросов.Он подтянул из Бурятии Казадаева, в 2017 году поставив его начальником ЛУ МВД России на станции «Москва – Курская» УТ МВД России по ЦФО, в 2018 – начальником Управления уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО. Калинкин очень доверял Казадаеву, а недавно вообще сделал его своим заместителем. В конце 2019 года Калинкин торжественно вручил Казадаеву именной пистолет и ходатайствовал о присвоении ему звания генерал-майора.Тем временем, судя по всему, в среде рядовых московских полицейских Казадаев не пользовался авторитетом, поскольку в Москве «освобождали места под перевод из Бурятии и других полицейских». Так, в 2018 году уполномоченный по охране труда Мазепкин на профсоюзном сайте работников полиции в материале «За что Калинкин держит Казадаева?» написал о стиле и методах работы выходца из Бурятии. Приводим цитаты из статьи: «Он построил руководство на страхе. После его прихода многие уволились или ушли на пенсию, хотя могли еще работать. Переводиться в другие подразделения В.М. Казадаев не дает, используя «запрещенные кадровые приемы». В.М. Казадаев постепенно выживает сотрудников, освобождая места для «варягов» из Бурятии, которые приезжают и занимают должности заместителей руководителя».Вероятно, 39-летний, без пяти минут генерал, Казадаев, чувствуя поддержку сверху и поймав, что называется, фортуну за хвост, начал совершать неприемлемые для московской полиции вещи. Не исключено, что в ответ совместными усилиями были найдены в биографии раннего Казадаева просто немыслимые вещи. Которые вполне могут поставить крест как на карьере несостоявшегося генерала, так и тех, кто все это время за него ходатайствовал, продвигал и опекал.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: Управление на транспорте МВД России по ЦФО