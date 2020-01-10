Баир Жамбалов уходит с поста руководителя «Единой России» в Бурятии

Как стало известно «Номер один» из достоверных источников, сегодня лидер бурятских «единороссов» Баир Жамбалов написал заявление о добровольной отставке с поста секретаря республиканского отделения партии. Это стало следствием смертельного наезда на 17-летнюю девушку, совершенном 5 января на джипе главного бурятского «единоросса».
По сведениям «Номер один», предложение уйти с поста Баиру Жамбалову поступило из центрального аппарата «ЕР» ещё 6 января, однако тогда он не согласился. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке» настоятельно порекомендовал г-ну Жамбалову сложить с себя полномочия на период следствия. Видимо, тяжёлое для себя решение Баир Жамбалов, которого в политсовете ранее называли «Железным Баиром», принял.
Добавим, что официальная претензия к руководителю «ЕР» Бурятии заключается в передаче управления автомобиля не вписанному в страховой полис лицу, который совершил тяжкое ДТП.
Напомним, 5 января джип лидера «единоросов» Бурятии насмерть сбил 17-летнюю девушку
, после чего скрылся с места ДТП. По официальной версии, за рулем внедорожника в момент ДТП находился бизнесмен Галуст Пилосян. Якобы, возвращаясь с подледной рыбалки, он поменялся машиной с Баиром Жамбаловым. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, по решению суда он помещен под домашний арест
.
Фото: «Номер один»
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