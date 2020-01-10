Баир Жамбалов уходит с поста руководителя «Единой России» в Бурятии

Заявление об отставке уже написано





Как стало известно «Номер один» из достоверных источников, сегодня лидер бурятских «единороссов» Баир Жамбалов написал заявление о добровольной отставке с поста секретаря республиканского отделения партии. Это стало следствием смертельного наезда на 17-летнюю девушку, совершенном 5 января на джипе главного бурятского «единоросса».