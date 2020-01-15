Аудиторы отправили «в нокаут» организаторов чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

При проведении турнира выявлено множество финансовых нарушений





В Бурятии, как и в целом по стране, не утихают споры о том, нужны ли нам крупные международные спортивные мероприятия. Одни говорят: имидж республики, популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятия спортом. Другие уверены: это пир во время чумы. Но есть и третьи, чей голос звучит не так громко, но весьма уверенно. Речь идет о Счетной палате Бурятии, которая по косточкам разобрала финансовую подоплеку прошедшего в республике ЧМ по боксу среди женщин.

Чемпионат мира прошел в Бурятии в октябре прошлого года. Он собрал множество отзывов, по большей части положительных. Не будем возвращаться к тому, как именно проходило это грандиозное, по меркам Улан-Удэ, спортивное событие, и сразу перейдем к его финансовой сути.Итак, всего на проведение ЧМ по боксу среди женщин в столице республики выделили 161,6 млн рублей. Из них 32,1 млн получило Министерство спорта России из федерального бюджета. Еще 105 млн рублей получила автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019» - уже из бюджета Бурятии. Плюс 24,5 млн – внебюджетные средства.К слову, «Дирекция чемпионата мира по боксу – 2019» — это организация, созданная в Бурятии специально для организации ЧМ. Именно через нее и проходили основные деньги на эти цели.Также был принят специальный порядок по расходованию бюджетных денег Дирекцией. Кроме того, заключено соглашение между ней же и Минспорта Бурятии. В обоих документах четко были прописаны условия получения субсидий и их использования.Как отмечают аудиторы, эти условия нарушались как министерством, так и Дирекцией. Например, решение о предоставлении субсидий было принято министерством еще до того, как были оформлены все документы. Также были серьезно нарушены сроки перечисления денег. Ну и самое вопиющее: Дирекцией не обеспечена достоверность предоставленного в Минспорта РБ отчета, в котором расхождение между данными отчета и фактическими расходами составило 2,5 млн рублей», отмечают аудиторы Счетной палаты.Впрочем, некоторые нарушения были вынужденными. Например, в тех самых документах - порядке и соглашении – прописан запрет на приобретение иностранной валюты. Тем не менее АНО приобрела 62,4 тыс. евро и 29 тыс. долларов.«В свою очередь, такой запрет в порядке и соглашении установлен без наличия на то правовых оснований. Кроме того, по условиям договора с AIBA и соглашения с городом, принимающим соревнования чемпионата мира, оплата за предоставленные услуги «Тайминг», «Подсчет», «Результаты», «Телевизионная графика» и выплата суточных официальным техническим представителям AIBA производятся в евро и долларах», поясняют аудиторы.И тут возникает вопрос: зачем вообще принимать порядок и соглашение, которые противоречат здравому смыслу? Но двигаемся дальше.«Приобретенные для проведения чемпионата основные средства (спортоборудование, медоборудование, мебель) на общую сумму 4,8 млн рублей и переданные на ответхранение ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений», хранятся ненадлежащим образом, размещены в неприспособленных помещениях (в подвалах, под лестничными клетками, в туалетах ФСК и стадиона). Часть имущества используется ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» без правовых на то оснований, что создает риск порчи и утраты имущества», говорится в отчете аудиторов.Здесь без комментариев. Засунуть спортинвентарь и медоборудование в туалеты и подвалы – это ли не пример «высокого» уровня организации?Теперь, собственно, к финансам. Счетная палата обнаружила «многочисленные нарушения бухгалтерского учета». Например, договор на оказание услуг по организации концерта составлен после его проведения. Оплата исполнения обязательств по договорам на сумму 1,2 млн рублей произведена с нарушением сроков. Но это не самое любопытное.«В ведомостях денежной компенсации на питание волонтеров на сумму 798,6 тыс. рублей, предоставленных подотчетному лицу АНО, выявлены признаки подделки подписей. В ходе проверки указанные материалы были изъяты инспекторами Счетной палаты и направлены в МВД по РБ», гласит отчет аудиторов.Зарплату работникам платили невовремя. Например, на 1 марта прошлого года задолженность составляла 300 тыс. рублей, а на 1 апреля того же года – уже 750 тыс. рублей.Но далеко не все сотрудники страдали от безденежья. К примеру, исполнительный директор за девять месяцев получил премии на общую сумму 933 тыс. рублей, в том числе 232 тысячи – разовый платеж. Между тем «Положением об оплате труда и премировании работников АНО не предусмотрены условия премирования работников (количественные и качественные показатели), выплата премий производилась по единоличному решению директора АНО».Возможно, благодаря щедрой оплате руководства Дирекции средняя заработная плата в АНО составила 79,3 тыс. рублей, при том что по штатному расписанию, согласованному Минспорта РБ, зарплата была установлена за счет бюджета в размере 36,4 тыс. рублей.А сейчас немного об экономности расходования бюджетных денег.«За счет субсидии на сумму 1,5 млн рублей была приобретена мебель (столы, стулья, диваны, офисные кресла). При таком количестве приобретенной мебели АНО дополнительно взяла в аренду диваны, кресла, столы, стулья. Для сравнения, стоимость приобретенных диванов составила 15,5 тыс. за одну штуку, а аренда одного дивана с 3 по 12 октября оплачена в сумме 8,0 тыс. рублей. Причем арендованные диваны от купленных отличаются только наличием задней видовой спинки. Аренда одного кресла обошлась в 5,0 тыс. рублей, журнального столика – в 2,0 тыс. рублей», пишет Счетная палата.Идем дальше. Бурятия славится своим гостеприимством. Видимо, поэтому Дирекция решила продемонстрировать невиданную щедрость перед Международной Ассоциацией Бокса (AIBA).Так, по договору принимающая сторона (то есть мы) оплачивает перелет исполкома AIBA в оба конца. Но АНО на этом не остановилась.«Фактически АНО, кроме перелетов в оба конца, произвела оплату за промежуточные перелеты президента AIBA (из Улан-Удэ до Женевы, затем до Касабланки, Бордо и обратно). Не предусмотренные договором расходы произведены в сумме 407 тыс. рублей», говорится в отчете Счетной палаты.Еще 157 тыс. рублей из бюджета Бурятии ушло в качестве штрафа из-за того, что президент AIBA не заехал в гостиницу. Виной всему, по мнению аудиторов, - «некачественная организация АНО проживания исполкома AIBA».Самое интересное, что после ЧМ на основании приказа Минспорта Бурятии была проведена комиссионная проверка использования этих денег, в результате которой никаких нарушений выявлено не было.«Счетная палата РБ, в связи с выявленными в ходе контрольного мероприятия нарушениями, указала на формальность проведенной Минспорта РБ выездной проверки», пишут аудиторы.В итоге контрольное ведомство предложило Министерству спорта разобраться с валяющимся в туалетах имуществом, проверить еще раз (на этот раз не формально), как были использованы бюджетные и внебюджетные деньги, и привлечь к ответственности тех, кто допустил все перечисленные нарушения.Судить о том, нужны ли Бурятии крупные международные соревнования или нет, не нам. Однако, если такое все же случилось, неплохо было бы более внимательно относиться к бюджетным деньгам, выделяемым на их проведение. А виновников вопиющих нарушений привлекать не к дисциплинарной ответственности, а уголовной.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»