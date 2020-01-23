Минсельхоз Бурятии перепутал Пекин с Берлином

На чьи деньги правительственная делегация скаталась в Европу?





Из Берлина в Улан-Удэ с крупнейшей агровыставки Евросоюза «Зеленая неделя 2020» возвращается представительная делегация. В нее входили зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов, председатель аграрного комитета Хурала Петр Носков, замглавы полпредства республики в Москве Юлия Дагданова и замначальника Управления ветеринарии РБ Александр Молчанов. А еще целая группа руководителей сельхозпредприятий и глав КФХ, чиновники из муниципальных образований, шеф-повар и директор ООО «Фудзияма», два артиста театра «Байкал» и ряд других персон.

Всего почти 40 человек с 16 по 22 января неустанно трудились на благо сельского хозяйства республики в самом логове одного из главных санкционных противников России.Видимо, в силу последнего обстоятельства сбор и отправка делегации на берега Шпрее велись в обстановке строжайшей секретности. Распоряжение правительства Бурятии за подписью и.о. его председателя Игоря Зураева о направлении в Берлин большой делегации не стали размещать на сайте, где публикуются нормативные документы.Не исключено, что перед командированными чиновниками, аграриями, поварами и музыкантами ставилась задача сбора конфиденциальной информации о состоянии дел у европейских аграриев. В частности, долго ли они еще протянут в условиях российского эмбарго на поставки продовольствия из ЕС и не пора ли нам начать оказывать им помощь в виде поставок продуктов из Бурятии на европейский рынок?На эту версию указывает и то, что нынче на «Зеленую неделю» в Берлине прибыли делегации всего 18 российских регионов. Из соседей - только Алтайский край. Но с ним все понятно – все-таки житница Сибири, намолачивающая миллионы тонн зерна. Так что вполне можно предполагать, что у Бурятии с ее скромными сельхозпоказателями могло быть особое задание.Увы, но все пошло сразу не так. Вычислением наших «посланцев» занялось не IV главное управление имперской безопасности во главе с «папашей Мюллером» и не абвер адмирала Канариса, работавшие против Штирлица в знаменитом сериале «Семнадцать мгновений весны». Иностранной контрразведке секретную миссию сдали местные тролли, выложившие тайное распоряжение в Сеть, и местные СМИ, растиражировавшие документ.Короче говоря, обмен шифровками «Центр - Юстасу, Юстас - Центру» был сорван изначально. Отчеты о берлинской операции придется писать уже после прибытия на родину.Впрочем, не привыкать. Республиканские чиновники и аграрии ездили на эту выставку в Берлин в 2009-, 2011- и 2014-м годах. Был ли толк от этих визитов - так до сих пор достоверно неизвестно.Кстати, написать будет что. Первый канал то ли по незнанию, то ли откровенно издеваясь над ЦРУ с его западными собратьями, слегка приоткрыл завесу над тайной миссией бурятских аграриев. В своем репортаже с «Зеленой недели» тележурналисты поведали о странных встречах нашей делегации в Берлине. Дословно: «Этот колоритный баварец вошел в российский павильон, заглянул к бурятам и пропал. Не отпускают. И кедровыми орешками его кормят, и про Байкал рассказывают. «Этот павильон для меня один из самых важных на «Зеленой неделе». Я каждый год захожу», - говорит Ханс Шаберль.».Явно наш резидент, который под треск кедровых орешек рассказал об европейских агроделах. Основания для предположения есть, так как вся остальная часть репортажа, по сути, честное признание того, что россияне на этой выставке интересуют европейцев не как продавцы, а как покупатели. Ставропольцы у немцев закупают холодильное оборудование для хранения яблок, а ростовское предприятие у испанцев - оборудование для животноводческого комплекса.Хотя справедливости ради надо сказать, что в прошлом году российские компании поставили рекорд – экспортировали сельхозтовары на 24 млрд долларов. Правда, вклад Бурятии в этот успех нужно разглядывать под микроскопом. Собственно, с этого и начинаются серьезные вопросы к германскому вояжу наших аграриев.В 2018 году объем аграрного экспорта республики составил 18,7 млн долларов. Причем на долю продукции, произведенной в Бурятии, приходится лишь 9%. Большая часть экспортированного закуплена в других регионах и вывезена транзитом за границу. 50 млн долларов США – к таким показателям по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса должна прийти Бурятия уже к 2024 году. Задача утроения экспорта ставится федеральным центром. Выполнима ли миссия?«Работа по увеличению экспортных поставок в республике не носит сегодня системный характер. Она сводится в основном к сбору информации и статистике. Чтобы упорядочить работу, надо, в первую очередь, определить реальную картину: что мы завозим из других субъектов, а какую продукцию производим в республике и экспортируем», - так совсем недавно, в октябре прошлого года, заявил председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков на круглом столе по проблемам агроэкспорта.Там же министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов рассказал о том, что в 2018 году больше всего продукции - 96,5% - экспортировано в Монголию. Бурятия также поставляет продукцию в Казахстан, Китай, Корею и Японию. Востребованы мясо и зерно.Иными словами, если о «тайной» миссии в Берлине мы можем шутить, то с явной миссией наращивания экспорта сельхозпродукции, во-первых, все под вопросом, во-вторых, дороги этого экспорта отчетливо ведут в Улан-Батор и Пекин. Берлин тут и рядом не лежал.«Великим кормчим» аграрной отрасли Бурятии это хорошо известно. Более того, для реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» определены «точки роста». В частности, требуется увеличение производства и переработки на свинокомплексе «Восточно-Сибирский», модернизация «Бурятмяспрома», расширение производства кондитерских изделий на «Амте», увеличение производства яиц на Улан-Удэнской птицефабрике и т.д. Все это интересует наших азиатских соседей.Поневоле возникает детский вопрос – а чего тогда в Берлин было кататься на бюджетные деньги в пик 30-градусных морозов, которые всегда тяжелы для животноводства? Завсегдатаи соцсетей отвечают на него просто: «Пир во время чумы». Хотя появляется и иная точка зрения: «Большинство членов делегации в Берлин не на республиканские деньги поехали. За счет своих предприятий и фирм. А кто-то даже на свои кровные. На самом деле эти люди едут с искренней целью продвинуть республику и нашу продукцию. В действительности это не праздная прогулка: сложно отлучиться от делегации, запланированы мероприятия, хозяева постоянно будят и опекают. Рабочий день делегации начинается в 7-8 часов и продолжается до 19-20 часов. Времени на удовольствия остается чуть-чуть, только на ужин в местном баре с хорошим немецким пивом».Если проще, в Берлин съездили страдальцы во имя нас, сирых и убогих. Да агробизнесмены за свой счет. Их список, к слову, удивительным образом совпадает со списком получателей наиболее весомой господдержки. Тоже обычная практика, так называемые «кошельки делегации». На бюджетные суточные евро в Берлине не разгуляешься. А не попить хорошего немецкого пивка под баварские колбаски или свиную рульку, конечно, было бы грешно.Но вот почему-то нет в списках делегации представителей крупных реальных или потенциальных агроэкспортеров республики. Того же «Бурятмяспрома», Улан-Удэнской птицефабрики, «Амты» или свинокомплекса «Восточно-Сибирский». А не потому ли, что они смотрят на более реальный рынок на Востоке, а не на далеком от нас Западе?«Амта» говорит о планах возвращения в Монголию, где ее продукцию в эпоху Сергея Пронина хорошо знали. Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» начинает экспортный инвестпроект с прицелом на рынки Монголии и Китая. В 2018 году свинокомплекс поставил в Монголию 479,3 тонны свинины и субпродуктов. На 2019 год было запланировано поставить 1200 тонны, но итоговых данных пока не публиковалось. Кроме того, предприятие рассматривает как потенциально целевой рынок Китая. Свинокомплекс готов поставлять в Поднебесную до 2400 тонн продукции в год.Кстати, по данным Федеральной таможенной службы, в числе основных экспортных продуктов Бурятии: яйца и яичные продукты (17,7% от всего экспорта продукции АПК республики, рост объемов экспорта - на 18,1% по сравнению с 2017 годом); консервированная рыба и икра (6,9%, рост объемов экспорта - на 6,6% по сравнению с 2017 годом), шоколад и прочие продукты, содержащие какао (6,5%, рост объемов экспорта - на 20,8% по сравнению с 2017 годом); свинина (6,2%, рост объемов экспорта - в 36 раз по сравнению с 2017 годом) и др.Это все в дефиците в Европе? Ответить можно однозначно: «Guten Tag», или «Здрасьте». И покрутить пальцем у виска.Зато Китай в прошлом году продемонстрировал самые быстрые темпы роста импорта мяса по сравнению с импортом других основных товаров первой необходимости, сообщает его официальное агентство «Синьхуа». Импорт свинины в страну подскочил на 75%, в годовом исчислении - до 2,11 млн тонн, импорт говядины вырос на 59,7%, до 1,66 млн тонн.Именно в Китай изо всех сил рвется агробизнес Приморья, удачно используя электронные торговые площадки КНР и открывая свои магазины в приграничных городах самой Поднебесной. Даже соседний Забайкальский край хочет получить свою выгоду на росте экспорта в КНР зерна, создавая в Забайкальске крупнейший зерновой терминал. И только Бурятия, видимо, не ищет легких путей в надежде найти свой, пусть даже и трудный.По слухам, некоторые депутаты Народного Хурала уже на ближайшей сессии хотят расспросить министра сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипова об итогах поездки на «Зеленую неделю» в Берлин. Причем «с пристрастием», как говорили в ведомстве «папаши Мюллера».Нет сомнений, что участники поездки запираться на таком допросе не будут: много наговорят об изученном полезном опыте, вывалят на стол кучу подписанных так называемых «протоколов о намерениях». И, как в немецких фильмах определенного жанра, будут утверждать, что все было «дас ист фантастишь». Кстати, интенсивная обработка общественного мнения уже началась на странице Минсельхозпрода Бурятии в Facebook.И ведь ни грамма не соврут. Для них да - действительно все «фантастишь». А для республики, как утверждают эксперты отрасли, все это не имело сейчас никакого смысла.В Минсельхозе явно какие-то нелады с географией: попутали Берлин с Пекином. Хоть глобус министру кто-нибудь подарил, что ли.Артем Самсонов, «Номер один»Фото: скриншот видео «Первого канала»