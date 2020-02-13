13.02.2020
В Заиграевском районе недовольны возвращением оскандалившегося главы

В Заиграевском районе недовольны возвращением оскандалившегося главы

По мнению депутатов, с восстановлением Бурлакова следовало повременить

Депутаты райсовета Заиграевского района Бурятии недовольны возвращением полномочий главе района Александру Бурлакову, который находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий. Правда, в открыто об этом никто не заявляет.

Тем не менее, на условиях анонимности народные избранники сообщают, что им кажется странной ситуация, когда муниципальное образование возглавляет лицо, находящееся под следствием по делу о коррупции. Ведь, исполняя обязанности главы района, Александр Бурлаков участвует в работе комитета по борьбе с преступностью, встречает членов правительства республики. По мнению депутатов, с восстановлением полномочий оскандалившегося главы следовало повременить, пока не пройдет суд. К слову, он начнется уже совсем скоро.

Напомним, по версии правоохранительных органов, 21 ноября 2018 года Александр Бурлаков неправомерно ввел режим чрезвычайной ситуации в поселках Заиграево и Новая Брянь, дав ложные сведения о нехватке угля для поселковых котельных. Для предотвращения происшествий Республиканский фонд финансирования непредвиденных расходов перечислил в бюджет района для закупки угля свыше 12 млн рублей. Из них Александр Бурлаков на сумму около 5 млн рублей неправомерно приобрел уголь для двух коммерческих коммунальных организаций. В результате бюджет республики понес ущерб.

После возбуждения уголовного дела в апреле 2019 года главу задержали и отправили под арест. Помимо этого, суд по ходатайству следствия временно отстранил Александра Бурлакова от должности главы района. Однако затем меру пресечения чиновнику изменили, он вышел на свободу, после чего через суд восстановился в должности главы.

В целом ряд депутатов считает, что действующая муниципальная власть района вряд ли способна использовать его экономический потенциал. Непрекращающиеся политические конфликты и коррупционные скандалы отпугивают потенциальных инвесторов.

- Система управления районом находится в глубоком кризисе и не соответствует современным стандартам и требованиям. Руководству района необходимо обновление, нужны новые кадры – молодые профессионалы-энтузиасты. Только новая команда сможет реализовать национальные проекты и использовать федеральные программы, связанные с вхождением Бурятии в ДФО, - сообщил один из депутатов.

При этом оптимальным вариантом они считают назначение новым главой человека, стороннего для всех политических группировок Заиграевского района.

Фото: russianstock.ru
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