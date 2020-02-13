В Заиграевском районе недовольны возвращением оскандалившегося главы

Депутаты райсовета Заиграевского района Бурятии недовольны возвращением полномочий главе района Александру Бурлакову, который находится под следствием
по делу о превышении должностных полномочий. Правда, в открыто об этом никто не заявляет.
Тем не менее, на условиях анонимности народные избранники сообщают, что им кажется странной ситуация, когда муниципальное образование возглавляет лицо, находящееся под следствием по делу о коррупции. Ведь, исполняя обязанности главы района, Александр Бурлаков участвует в работе комитета по борьбе с преступностью, встречает членов правительства республики. По мнению депутатов, с восстановлением полномочий оскандалившегося главы следовало повременить, пока не пройдет суд. К слову, он начнется уже совсем скоро.
Напомним, по версии правоохранительных органов, 21 ноября 2018 года Александр Бурлаков неправомерно ввел режим чрезвычайной ситуации в поселках Заиграево и Новая Брянь, дав ложные сведения о нехватке угля для поселковых котельных. Для предотвращения происшествий Республиканский фонд финансирования непредвиденных расходов перечислил в бюджет района для закупки угля свыше 12 млн рублей. Из них Александр Бурлаков на сумму около 5 млн рублей неправомерно приобрел уголь для двух коммерческих коммунальных организаций. В результате бюджет республики понес ущерб.
После возбуждения уголовного дела в апреле 2019 года главу задержали и отправили под арест. Помимо этого, суд по ходатайству следствия временно отстранил Александра Бурлакова от должности главы района. Однако затем меру пресечения чиновнику изменили
, он вышел на свободу, после чего через суд восстановился в должности главы.
В целом ряд депутатов считает, что действующая муниципальная власть района вряд ли способна использовать его экономический потенциал. Непрекращающиеся политические конфликты и коррупционные скандалы отпугивают потенциальных инвесторов.
- Система управления районом находится в глубоком кризисе и не соответствует современным стандартам и требованиям. Руководству района необходимо обновление, нужны новые кадры – молодые профессионалы-энтузиасты. Только новая команда сможет реализовать национальные проекты и использовать федеральные программы, связанные с вхождением Бурятии в ДФО, - сообщил один из депутатов.
При этом оптимальным вариантом они считают назначение новым главой человека, стороннего для всех политических группировок Заиграевского района.
Фото: russianstock.ru
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