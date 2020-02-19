Федералы вновь поставили Бурятию под Читу

Административное влияние Забайкальского края на республику неуклонно растет





Роль Читы в жизни Бурятии опять усилилась. После очередной реформы в Чите появилось еще одно ведомство, которое будет руководить процессами в Бурятии.

Напомним, что летом прошлого года республика лишилась «своего» управления Росприроднадзора по Республике Бурятия, которое существовало много лет. Теперь республика относится к Забайкальскому межрегиональному управлению Росприроднадзора с центром в Чите.Теперь Бурятию отдали в ведение Читы по вопросу федерального имущества, находящегося в республике.Решением федерального центра прекращена деятельность межрегионального территориального управления Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.Отныне республика находится в зоне деятельности вновь созданного межрегионального территориального управления Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Оно стало правопреемником прав и обязанностей упраздненного иркутско-бурятско-забайкальского управления.Центр новой структуры также находится в Чите. Во всех делах, которые вела прежняя структура, уже прошла замена действующего лица. Врио руководителя ведомства сейчас является Людмила Бархатова.Фото: russianstock.ru