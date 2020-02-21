Депутаты-коммунисты лишатся постов в Хурале Бурятии

Соответствующие документы внесены в парламент республики





Депутаты от «Единой России» все же приняли решение прогнать коммунистов с занимаемых в Хурале постов председателя Комитета по госустройству и зампреда Комитета по экономической политике. Напомним, эти должности сейчас занимают Виктор Малышенко и Егор Олзоев. Проекты постановлений о досрочном прекращении их полномочий зарегистрированы в банке законопроектов республиканского парламента 19 февраля. Очевидно, что их успеют включить и в повестку очередной сессии Хурала, которая первоначально была назначена на 3 марта. Сейчас ее перенесли на 5 марта, вероятно, как раз для того, чтобы успеть соблюсти все процедуры при рассмотрении этих вопросов на комитетах.