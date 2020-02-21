Депутаты-коммунисты лишатся постов в Хурале Бурятии

Депутаты от «Единой России» все же приняли решение прогнать коммунистов с занимаемых в Хурале постов председателя Комитета по госустройству и зампреда Комитета по экономической политике. Напомним, эти должности сейчас занимают Виктор Малышенко и Егор Олзоев. Проекты постановлений о досрочном прекращении их полномочий зарегистрированы в банке законопроектов республиканского парламента 19 февраля. Очевидно, что их успеют включить и в повестку очередной сессии Хурала, которая первоначально была назначена на 3 марта. Сейчас ее перенесли на 5 марта, вероятно, как раз для того, чтобы успеть соблюсти все процедуры при рассмотрении этих вопросов на комитетах.
Поводом для изгнания коммунистов стало их участие в несанкционированном митинге в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. После этого поведение депутатов от КПРФ рассмотрели на комиссии Хурала по мандатам и депутатской этике. Та признала поведение Малышенко и Олзоева неэтичным
и предложила им публично извиниться.
Кроме того, поведение коммунистов рассматривала и специальная комиссия, созданная в Хурале из депутатов-«единороссов» (Бардунаев, Будаева, Вахрамеев, Ведерников, Носков, Щевцов). Комиссия решила, что действия Малышенко и Олзоева на митинге «дискредитировали законодательный орган республики» и рекомендовала лишить их занимаемых постов
. Примечательно, что возглавлял комиссию и поставил подпись под ее заключением не кто иной, как вице-спикер Баир Жамбалов, недавно с позором изгнанный из «Единой России»
из-за смертельного ДТП возле села Батурино
. Однако его коллег-«единороссов» это, судя по всему, никак не смущает.
С учетом того, что «единороссы» занимают большинство мест в Хурале Бурятии, итоги голосования по этим вопросам на сессии будут однозначными.
Фото: «Номер один»
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