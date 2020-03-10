В Бурятии чиновники потратили «спортивные» деньги на выборы

За «нецелевку» пришлось отвечать главе поселения





Прокуратура Бурятии выявила нарушения бюджетного законодательства в работе администрации сельского поселения «Горхонское».

На основании решения местного Совета депутатов в марте 2018 года администрация сельского поселения получила 17 тысяч рублей на приобретение призов для награждения участников спортивного мероприятия.«Мероприятие фактически не проводилось. Деньги израсходованы на оформление двух избирательных участков в селе Горхон и поселке Лесозаводской. В нарушение Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое использование бюджетных средств», сообщили в надзорном ведомстве.Глава поселения получил прокурорское представление, которое удовлетворено. Использованные не по целевому назначению бюджетные средства возвращены в бюджет поселения.За нецелевое использование бюджетных средств должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»