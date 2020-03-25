Глава Бурятии о блогере Варламове: «Нет, мы его не боимся»

По словам Алексея Цыденова, власти знают о городских проблемах и решают их



Сегодня на пресс-конференции главу Бурятии Алексея Цыденова спросили, не боится ли он возможной критики от известного блогера Ильи Варламова, который вчера прибыл в Улан-Удэ.

- А чего бояться? Мы с вами живет тут, мы знаем, какой наш город. Мы что, сами не знаем, какие у нас проблемы? Знаем. Мы сами не видим какие-то недостатки? Видим. Нам, наверное, неприятно, когда нам в глаза тычут ими. Но это не значит, что мы их не понимаем. У нас и программа развития города есть, мы пытаемся дороги делать, инновации внедрять, - отвечал Алексей Цыденов.



Также он рассказал о программах развития, который действуют или разрабатываются для Улан-Удэ.



– Много что делаем в городе. Программа озеленения города есть, программа ликвидации свалок – она уже работает, много свалок уже ликвидировано. Развитие центра города – у нас целая программа сейчас готовится, - говорил он. - Мы знаем, какие проблемы у нас есть. Поэтому – чего нам кого-то бояться? Нет, мы не боимся.



Как уже сообщал, блогер Илья Варламов



- В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.



Это первый визит Варламова в Бурятию. Ранее он раскритиковал Читу, назвав ее «мусорной столицей России».



Фото: пресс-служба главы Бурятии - А чего бояться? Мы с вами живет тут, мы знаем, какой наш город. Мы что, сами не знаем, какие у нас проблемы? Знаем. Мы сами не видим какие-то недостатки? Видим. Нам, наверное, неприятно, когда нам в глаза тычут ими. Но это не значит, что мы их не понимаем. У нас и программа развития города есть, мы пытаемся дороги делать, инновации внедрять, - отвечал Алексей Цыденов.Также он рассказал о программах развития, который действуют или разрабатываются для Улан-Удэ.– Много что делаем в городе. Программа озеленения города есть, программа ликвидации свалок – она уже работает, много свалок уже ликвидировано. Развитие центра города – у нас целая программа сейчас готовится, - говорил он. - Мы знаем, какие проблемы у нас есть. Поэтому – чего нам кого-то бояться? Нет, мы не боимся.Как уже сообщал, блогер Илья Варламов прилетел в Улан-Удэ 24 марта - В общем, я решил, наконец-таки, уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Туда, где нет никакой заразы, где нет людей, где нет вирусов. Самоизолироваться, - рассказал в соцсетях Варламов.Это первый визит Варламова в Бурятию. Ранее он раскритиковал Читу, назвав ее «мусорной столицей России».Фото: пресс-служба главы Бурятии