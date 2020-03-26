Власти Бурятии готовят меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом

План мероприятий должен быть готов до конца недели





Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на недавней встрече с журналистами и блогерами, уже сегодня существует федеральный план поддержки бизнеса, утвержденный премьером правительства России Михаилом Мишустиным.

- Он касается налоговых послаблений, субсидирования процентных ставок по имеющимся кредитам и внесения изменений в нормативы банков о том, что меняются подходы к ответственности при просрочке кредитов. Там целый комплекс. В первую очередь малый и средний бизнес поддерживаются, - рассказал он.В дополнение к федеральному плану разрабатывается и республиканский. Причем, в нем будут прописаны не только налоговые послабления, но и финансовая поддержка из бюджета.- Это те же вещи по отсрочке наших региональных налогов, пересмотр арендных платежей по государственным и муниципальным помещениям, поддержка по линии наших фондов – субсидирование. По деньгам мы еще считаем, мы еще не приняли решение. Понятно, что чем меньше налогов, тем меньше у нас ресурсов. Но тем не менее, мы их найдем. До конца этой недели полный план наш республиканский будет утвержден, - пообещал глава Бурятии.Обсуждалась также и поддержка отдельных отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии. Например, туристических фирм и агентств. Впрочем, отдельных мер для них не предусмотрено.- Мне кажется, им сейчас нужно переориентироваться на внутренний туризм. Потому что сейчас границы закрылись и все, кто раньше за границу уезжал, сейчас ищут места, куда поехать отдыхать по России. Сейчас резко выросли цены в Крыму на все места размещения. У нас тоже самый развитый отель «Байкальская резиденция» на севере, у него сейчас заявок больше, чем когда-либо, - отметил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»