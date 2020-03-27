Счетная палата Бурятии вновь хочет увеличить свой штат

В Хурал Бурятии поступил законопроект об увеличении штатной численности Счетной палаты на три человека (с 44 до 47 единиц).
«Увеличение численности сотрудников Счетной палаты РБ обусловлено проведением ежегодных, начиная с 2020 года, экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу хода выполнения мероприятий национальных проектов, реализуемых в Бурятии», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Увеличение штата приведет к росту затрат на содержание Счетной палаты на 2,5 млн рублей в год. Из них 699 тысяч рублей составит годовое содержание начальника отдела, 576 тысяч в год потратят на его заместителя, и еще 662 тысячи – на консультанта. К этому следует приплюсовать затраты на оплату страховых взносов в размере 585 тысяч рублей.
Напомним, последнее увеличение штата Счетной палаты Бурятии происходило в 2017 году
. Тогда депутаты Хурала увеличили ее численность на 4 единицы, что потребовало дополнительного финансирования в размере 3,6 миллиона рублей. Такое решение было обосновано новыми полномочиями и увеличением числа аудиторов. Ранее число аудиторов в палате выросло с 5 до 6. Новое место досталось Татьяне Цыдыповой - супруге члена бюджетного комитета Хурала Сергея Цыдыпова. Еще одно освободившееся место аудитора занял Евгений Убеев - племянник спикера Хурала Цырена Доржиева. А 37-летний Михаил Егоров - племянник бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова – стал зампредом Счетной палаты.
Фото: «Номер один»
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