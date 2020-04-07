Депутаты горсовета Улан-Удэ провели заседания в режиме онлайн

7 апреля в горсовете Улан-Удэ состоялись два заседания – комиссии по регламенту и депутатской этике и президиума. В работе заседаний в режиме видеоконференции приняли участие 11 депутатов и сотрудники аппарата.
«В Улан-Удэнском городском Совете организована работа в режиме удаленного доступа с использованием системы видео-конференц-связи. Была проведена подготовительная работа, и теперь каждый депутат может принимать участие в заседаниях из любой точки. Для связи могут быть использованы любые гаджеты — компьютер, планшет, телефон», сообщили в пресс-службе горсовета.
- Уверен, что такой необычный, но очень современный формат не отразится на качестве работы, - отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Напомним, в целях профилактики коронавирусной инфекции аппарат и депутаты горсовета с 27 марта работают в дистанционном режиме. В общественных приемных в горсовете и на избирательных округах временно ограничен прием граждан. Обратиться к депутату, в том числе за адресной помощью, можно письменно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, улица Ленина, 54 либо на электронную почту gorsovet@ulan-ude-eg.ru
. Также принимаются обращения на официальном сайте администрации города.
Фото: горсовет Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?