Депутаты горсовета Улан-Удэ провели заседания в режиме онлайн

Необычный формат не отразится на качестве работы, уверены в горсовете





7 апреля в горсовете Улан-Удэ состоялись два заседания – комиссии по регламенту и депутатской этике и президиума. В работе заседаний в режиме видеоконференции приняли участие 11 депутатов и сотрудники аппарата.





«В Улан-Удэнском городском Совете организована работа в режиме удаленного доступа с использованием системы видео-конференц-связи. Была проведена подготовительная работа, и теперь каждый депутат может принимать участие в заседаниях из любой точки. Для связи могут быть использованы любые гаджеты — компьютер, планшет, телефон», сообщили в пресс-службе горсовета.



