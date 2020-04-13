Валерий Кожевников пал жертвой коронавируса

Глава Минздрава Забайкалья ушел в отставку на фоне роста числа заболевших





Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил нового министра здравоохранения региона. Ведомство с 13 апреля возглавила Анна Шангина. С 2015 года она работала заведующей кардиодиспансером краевой клинической больницы.





Однако недавно ситуация резко изменилась. По последним данным, наличие коронавирусной инфекции в Забайкалье подтверждено у 14 человек. Под подозрением еще 7 человек, которые уже госпитализированы и ждут результатов анализов. Заболевания и случаи подозрения на заболевание зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском и Могойтуйском районах.«Ситуация с коронавирусом в Забайкалье развивается неблагоприятно. Если еще две недели назад наш край был одним из немногих, на территории которых после самого первого заболевшего вообще не было случаев заражения, то сегодня у нас одна из худших динамик в стране. Это показывает, что меры ограничительные требуется исполнять строжайшим образом. Думаю, что с коронавирусом мы сможем справиться и остановить его. Но полностью это определяется тем, как сегодня будет вести себя каждый забайкалец», - сказал губернатор края Александр Осипов.Фото: 75.ru