Контролировать голосование по поправкам к Конституции будет Общественная палата





22 мая в онлайн-мероприятии приняли участие представители региональных отделений политических партий «Единая Россия» и «ЛДПР», а также 18 общественных организаций. Стороны договорились о сотрудничестве и создании необходимых условий для того, чтобы жители республики могли выразить свое отношение к предлагаемым изменениям в Конституцию России на общероссийском голосовании, а также обеспечить максимальную легитимность, объективность и прозрачность данному процессу.

- Система общественного контроля за проведением голосования по внесению изменений в Конституцию страны возложена на Общественную палату России и субъектов страны. Перед началом распространения новой коронавирусной инфекции Общественная палата Республики Бурятия провела переговоры с политическими партиями и общественными объединениями, но мы не успели подписать соглашения до введения ограничительных мер. И сегодня такая возможность появилась - провести мероприятие в онлайн-формате, - сообщил председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

В соответствии с положением, которое утвердила Общественная палата России, направлять наблюдателей на голосование могут политические партии, общественные объединения, муниципальные советы при администрациях муниципальных образований. Кроме того, граждане могут стать наблюдателями на голосовании и самостоятельно, обратившись с заявлением в Общественную палату республики.

Как отметили в Общественной палате республики, представители партий и общественники взяли на себя обязательства по привлечению в качестве наблюдателей представителей самых широких слоев общества, людей разных профессий и рода занятий.

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят Госдумой и Советом Федерации РФ 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании. Оно могло состояться 22 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией было перенесено на более поздний срок. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что новая дата будет назначена с учетом развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/lyudi/