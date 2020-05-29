Алексей Навальный высмеял министра из Бурятии за фразу «с голоду никто не умер»

«Конечно, не умер. Весна ж наступила, ягоды пошли», поиронизировал оппозиционер





Ставшая уже крылатой фраза «у нас с голоду еще никто не умер», сказанная министром экономики Бурятии Екатериной Кочетовой на недавнем совещании в Хурале, дошла до известного оппозиционера Алексея Навального. В эфире канала «Навальный LIVE» политик вдоволь поиронизоровал над высказыванием бурятской чиновницы.