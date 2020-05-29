Алексей Навальный высмеял министра из Бурятии за фразу «с голоду никто не умер»

«Конечно, не умер. Весна ж наступила, ягоды пошли», поиронизировал оппозиционер
Ставшая уже крылатой фраза «у нас с голоду еще никто не умер», сказанная министром экономики Бурятии Екатериной Кочетовой на недавнем совещании в Хурале, дошла до известного оппозиционера Алексея Навального. В эфире канала «Навальный LIVE» политик вдоволь поиронизоровал над высказыванием бурятской чиновницы.
- Реально подход чиновников какой – денег нет у людей, ну да, ну с голоду же еще никто не умер. Конечно, не умер. Весна ж наступила, ягоды пошли, до этого только что был березовый сок. Нужно, конечно, существенное количество березового сока выпить, чтобы насытиться, но тем не менее. Сейчас ягоды, потом грибы, крапива там растет, все остальное. С голоду еще никто не умирал. И в этом смысле все нормально. Но это согласитесь, это непопулярная точка зрения. Если выпускать таких министров, которые говорят, да все у нас нормально, с голоду еще никто не умирал, население это не оценит. Еще бы кто-то у нас с голоду умирал, в стране, которая является первым экспортером в мире по нефти и газу», прокомментировал политик.
Напомним, сама Екатерина Кочетова на своей странице в «Фейсбуке» уже извинилась за сказанную фразу.
«Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики. Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», написала министр.
Фото: скриншот
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