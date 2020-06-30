Лидер коммунистов Бурятии может остаться в Совете Федерации и после выборов

Вячеслав Мархаев попал в список желаемых сенаторов от кандидата-коммуниста
Депутат Госдумы Михаил Щапов ответил на вопросы иркутских журналистов. Он озвучил имена трех кандидатов в сенаторы в случае победы на выборах.
Это Илья Сумароков, Вячеслав Мархаев и Сергей Левченко. Именно эти фамилии были предложены во время партийных консультаций, пишет Ирк.ру.
Судя по близким отношениям, фаворитом будет именно Левченко. Ведь в Совет Федерации губернатор может предложить только одного человека. А второе кресло сенатора от региона определяет уже парламент.
В самом начале пресс-конференции Михаил Щапов подчеркнул свои иркутские корни до седьмого колена. В данном случае было понятно, что местное происхождение – это очень важно.
— Я родился, вырос, учился и работал в Иркутской области, — перечислил Щапов вехи своей биографии. – Мои дедушки, бабушки, прабабушки, и все предки мне известные, тоже родились и жили в Иркутской области.
— Хотите сказать, что врио губернатора – недостойный кандидат, потому что не местный? – прозвучал вопрос корреспондента.
— Некорректно оценивать позиции других кандидатов, — снова осторожно ушёл от ответа спикер. Но подчеркнул, что возглавлять регион должен «местный, который плоть от плоти этой земли, который знает проблемы этой земли не понаслышке».
Кандидат заявил, что не видит избирательную кампанию как борьбу с оппонентом: «В этом плане, моя кампания мало будет отличаться от ежедневной работы с избирателями, которую я веду как депутат. Буду общаться с людьми, доносить свою позицию».
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