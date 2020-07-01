В Хурале Бурятии уходит с поста еще один председатель комитета

Валерий Доржиев написал заявление по собственному желанию
Председатель комитета Хурала Бурятии по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Валерий Доржиев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом следует из проекта постановления, размещенного в банке законопроектов республиканского парламента. Вопрос об его отставке рассмотрят на ближайшей сессии 7 июля.
Валерий Доржиев избрался в Хурал этого созыва по партспискам "Единой России". Он также заседал в парламенте прошлого созыва.
Напомним, ранее заявление об отставке по собственному желанию написал председатель Комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков.
Фото: «Номер один»
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