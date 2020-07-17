Директор «Бурятэнерго» пошел в Хурал Бурятии

Выдвижение Сергея Козлова поддержал глава республики





«Единая Россия» в Бурятии выдвинула кандидатом в депутаты на вакантное место в Хурале по округу №32 руководителя «Бурятэнерго», экс-министра транспорта РБ Сергея Козлова. Ранее депутатом от этого округа была Евгения Лудупова, которую в марте назначили министром здравоохранения Бурятии. Округ № 32 включает в себя Северобайкальский и Муйский районы. Выборы нового депутата пройдут в сентябре.

«Сергей Козлов - коренной «северянин», потомственный энергетик. Родился и вырос в Северобайкальске. Поэтому проблемы округа знает не понаслышке», - сообщается на сайте «Единой России».Выдвижение энергетика поддержал и глава Бурятии. В своем выступлении Алексей Цыденов отметил, что хорошо знает и высоко ценит профессиональные качества Сергея Козлова, который восемь лет занимал должность министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.Со своей стороны Сергей Козлов поблагодарил однопартийцев и выразил готовность взять на себя ответственность за решение проблем округа, в котором он родился и вырос.– Уважаемый Алексей Самбуевич, благодарю за кредит доверия, который вы даете мне, как члену вашей команды. Я понимаю всю ответственность и готов полностью включиться в работу по развитию республики и повышению уровня качества жизни жителей еще и на уровне Народного Хурала, если жители округа тоже поддержат меня, – заявил Сергей Козлов в своей ответной речи.Напомним, Сергей Козлов занимал пост министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства с 2009 по 2018 год. С приходом Алексея Цыденова его кандидатура стала одной из первых «на вылет» с правительства. Однако министр сумел удержаться в кресле даже после выговора Алексея Цыденова, связанного с недоработкой по привлечению «Победы» в регион.Отметим, что и во времена Вячеслава Наговицына глава Минтранса пережил несколько трудных периодов, когда на него обрушивался шквал критики. Плохие дороги, дорогие авиабилеты и отмена электричек больно били по репутации министра, а ситуация с электричками едва не стоила Козлову кресла.Сергей Козлов родился 13 декабря 1977 года в Северобайкальске. Закончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет, инженер по специальности «электроснабжение». Прошел профессиональную переподготовку в академии народного хозяйства при правительстве РФ по направлению «Экономика и управление предприятием».Трудовую деятельность начал в МУП «Городские электрические сети» Улан-Удэ в должности инженера, диспетчера. Затем перешел на позицию главного инженера в МУП «Горсвет». В 2005 году работал заместителем руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ. Позже стал председателем комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. В 2009 году получил назначение на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ. В 2018 году по собственному желанию покинул пост министра и возглавил филиал «МРСК Сибири» - Бурятэнерго.Фото: пресс-служба правительства Бурятии