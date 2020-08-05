05.08.2020
Чиновникам Бурятии разрешили управлять госкорпорациями

Чиновникам Бурятии разрешили управлять госкорпорациями

Платить зарплату за это не будут

В Бурятии по инициативе прокуратуры принят нормативный правовой акт в сфере прохождения государственной гражданской службы.
 
Как сообщили в надзорном ведомстве, федеральным законом предусмотрено, что гражданский служащий вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, более 50 процентов акций которой находится в собственности государственной корпорации, в качестве члена коллегиального органа управления.

По предложению прокуратуры республики правительство Бурятии приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок участия чиновников в управлении такими организациями.

Фото: «Номер один»
прокуратура правительство бурятии
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