Чиновникам Бурятии разрешили управлять госкорпорациями

Платить зарплату за это не будут
В Бурятии по инициативе прокуратуры принят нормативный правовой акт в сфере прохождения государственной гражданской службы.
Как сообщили в надзорном ведомстве, федеральным законом предусмотрено, что гражданский служащий вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, более 50 процентов акций которой находится в собственности государственной корпорации, в качестве члена коллегиального органа управления.
По предложению прокуратуры республики правительство Бурятии приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок участия чиновников в управлении такими организациями.
Фото: «Номер один»
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