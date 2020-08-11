Алексей Цыденов: «Для бобра два гектара может и хватит»

Глава Бурятии поручил навести порядок с оленьими пастбищами





Проблемы оленеводства в республике обсудили 10 августа на совещании главы Бурятии. Мероприятие частично проходило в формате видеоконференции, участвовали руководители профильных министерств и ведомств, представители общественных объединений коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и муниципалитетов, где они компактно проживают. Напомним, в Бурятии живут две народности, относящиеся к КМНС: эвенки и сойоты.

Одна из проблем КМНС Бурятии сейчас – сложности с пастбищами для оленеводства. Необходимы изменения в лесном кодексе, чтобы включить южносибирскую горную зону в число территорий, где разрешены оленьи пастбища. Также не определены нормативы площадей для выпаса, что порождает курьезы, когда община, имеющая на балансе всего 5-8 оленей, подает заявку на территорию 300 тысяч га. По предположению участников совещания, чтобы на самом деле использовать эти площади в других целях, например для охоты.Согласно информации главы Минсельхоза Бурятии Даба-Жалсана Чирипова, поголовье оленей в Бурятии в настоящее время насчитывает 807 животных. Из них 47 голов находятся в Окинском районе в стаде при местном муниципалитете, 336 – в Баунтовском районе (из них 284 оленя принадлежат ЗГРП и 48 голов - у местной общины), 428 оленя числятся в Северо-Байкальском районе. На одного оленя минимальная норма площади пастбища составляет от 0,5 до 2 га.Глава республики раскритиковал эту норму как недостаточную и велел проработать, сколько реально требуется земель для оленеводства.- Два гектара на оленя – это получается, по сути, стойловое содержание. Не знаю, что за такой кривой норматив, я с ним тоже не согласен. Для бобра два гектара может и хватит, для оленя – цифра что-то меня смущает. Поручаю Минсельхозу РБ и главам районов вместе с общинами КМНС определиться по площади пастбищ, сколько надо. Но разумно: понятно, что 300 тысяч га просят не для оленей, а для других целей. Каких – мы не знаем, кто-то что-то «порешать» хочет. Далее определиться, сколько это стоит, и мы просто просубсидируем по установленным нормативам, - заявил Алексей Цыденов.Обсуждались и другие проблемы, в частности, касающиеся выделения рыболовных участков, так, чтобы не допускать из-за них конфликтов. Директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова подняла вопрос ущерба эвенкам от деятельности ресурсодобывающих предприятий. Министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев сообщил, что в местах традиционной природно-хозяйственной деятельности эвенков деятельность недропользователей не ведется, в Окинском районе, полностью отнесенном к традиционному месту проживания сойотов, ущерб оценивается в 157,5 тысяч рублей. Министр также заверил, что деятельность хиагдинского уранодобывающего комбината в Баунтовском районе не несет никакой экологической угрозы, радиоактивный фон там даже ниже, чем в Улан-Удэ. И призвал общественников немедленно оповещать власти в случае каких-то инцидентов.По итогам совещания глава республики, выслушав предложения, поручил совместно с министерством экономики РБ разработать комплексную программу социально-экономического развития КМНС Бурятии, основанную на всестороннем изучении опыта других регионов проживания КМНС.Как сообщил председатель АКМНС РБ Владимир Аюшеев, совещание продолжилось и после официального завершения. Там он предложил задействовать потенциал КМНС для развития туризма. Например, ежегодно проводить в Бурятии этнокультурные фестивали вроде «Игр коренных народов мира» 2006 года, куда приезжали и американские индейцы, и саамские народы.- Нужно использовать ландшафтный потенциал Бурятии, чтобы улучшать ее имидж, повышать статус, являть качество ее коренных народов в 21-м веке, - считает Владимир Аюшеев.Фото: Василий Тараруев