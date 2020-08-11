Уроженец Бурятии возглавил Следственный комитет Сахалинской области

Бэликто Базаров работает в правоохранительных органах с 2001 года
Указом президента России руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области назначен полковник юстиции Бэликто Базаров.
Бэликто Базаров родился в 1977 году в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. В 2001 году окончил Уральскую Государственную юридическую академию.
С 2001 по 2008 годы Бэликто Базаров работал в органах прокуратуры Читинской области на должностях следователя прокуратуры Приаргунского района, старшего следователя Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Читинской области и заместителя прокурора Центрального района города Читы, прокурора Хилокского района Забайкальского края.
С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля СУ СК при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю.
С 2011 по 2012 годы замещал должность инспектора третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ.
С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Республике Тыва.
В июле 2017 года назначен заместителем руководителя Следственного комитета РФ по Тверской области. В феврале этого года стал первым замом руководителя Следственного комитета РФ по Тверской области.
Фото: Следственный комитет Сахалинской области
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