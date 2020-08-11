Уроженец Бурятии возглавил Следственный комитет Сахалинской области

Бэликто Базаров работает в правоохранительных органах с 2001 года





Указом президента России руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области назначен полковник юстиции Бэликто Базаров.

Бэликто Базаров родился в 1977 году в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии. В 2001 году окончил Уральскую Государственную юридическую академию.С 2001 по 2008 годы Бэликто Базаров работал в органах прокуратуры Читинской области на должностях следователя прокуратуры Приаргунского района, старшего следователя Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Читинской области и заместителя прокурора Центрального района города Читы, прокурора Хилокского района Забайкальского края.С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля СУ СК при прокуратуре РФ по Забайкальскому краю.С 2011 по 2012 годы замещал должность инспектора третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ.С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя Следственного комитета РФ по Республике Тыва.В июле 2017 года назначен заместителем руководителя Следственного комитета РФ по Тверской области. В феврале этого года стал первым замом руководителя Следственного комитета РФ по Тверской области.Фото: Следственный комитет Сахалинской области