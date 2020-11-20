Политологи: глава Бурятии демонстрирует «новую ответственность»

Эксперты отметили, что губернаторы должны оперативно принимать меры по борьбе с коронавирусом





Бурятия стала первым регионом в России, где во вторую волну пандемии ввели двухнедельный локдаун, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава республики Алексей Цыденов объяснил, что таких мер требовала сложившаяся ситуация. Опрошенные «Клубом Регионов» эксперты подчеркнули важность принятия главой Бурятии самостоятельного решения, исходя из объективной оценки положения дел в республике. По словам политологов, в текущей ситуации главы регионов должны брать на себя ответственность в рамках новых полномочий и не ждать указаний федерального центра. Эксперты также отметили, что губернаторы не должны приукрашивать ситуацию в своих регионах, а оперативно принимать меры, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Главы российских регионов все чаще предпринимают решительные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не дожидаясь указаний федерального центра. Так, губернатор Севастополя Развожаев заявил, что готов снова установить блокпосты на въездах в город, а орловский губернатор Клычков еще в октябре возобновил работу круглосуточных учетно-заградительных постов на федеральных автотрассах на московском направлении, откуда, по его словам, приезжает наибольшее количество инфицированных. Глава Крыма Аксёнов запретил в регионе не только массовые новогодние гуляния, но и корпоративы. Да и в целом все больше российских губернаторов начинают практиковать «новую ответственность» в трудной ситуации.Глава Бурятии Алексей Цыденов, стал первым губернатором, который в ходе второй волны пандемии COVID-19 решился на введение двухнедельного карантина во всем регионе. Цыденов публично озвучил причины, потребовавшие принятия именно такого решения: «Первая причина: у нас ежедневно количество вновь выявляемых «ковидных» заболевших было больше, чем выздоравливающих, еженедельно мы добавляли количество «ковидных» коек. Вместе с тем их занятость составляет больше 90%. Также существенно была сокращена помощь для «нековидных» больных, но люди, несмотря на пандемию, продолжают нуждаться в помощи. Плюс начали происходить большие задержки по срокам тестирования. Это тоже влияло на ситуацию. Поэтому необходимо было принимать меры».Среди причин введения жестких ограничительных мер Цыденов особо выделил необходимость подготовиться к выходу на очное обучение школ, вузов и ссузов. При этом глава республики заверил, что продлевать локдаун не будет. «Повторюсь, что это две недели. Мы понимаем, что большее продление – это уже другая нагрузка на экономику. Ну и меры, которые сегодня принимаются, позволяют быть уверенными, что мы ситуацию изменим».Оценивая принятое Цыденовым решение, эксперты подчеркнули важность самостоятельных действий глав регионов в борьбе с коронавирусом. В частности, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов сказал «Клубу Регионов»: «Это правильно, когда глава субъекта берет на себя максимальную ответственность. Так и должна действовать власть в федеративном устройстве государства. Есть общие рамки, но есть рамки ответственности перед своими избирателями. Я думаю, что глава Бурятии тщательно взвешивал потери, которые могут быть в связи с продолжением жизни в обычном режиме и при локдауне. Уверен, что решение обусловлено не взятыми с потолка цифрами, а серьезными обоснованиями».По словам Куртова, губернаторы сегодня находятся в ситуации «повышенной ответственности перед людьми» и не должны заниматься приглаживанием статистики, а, наоборот, обязаны работать максимально открыто: «Думаю, что Цыденов понимает, что делает. Понятно, что у всех есть соблазн показать себя и свой регион перед федеральным центром лучше по тем или иным показателям. Но сейчас важна честность и открытость. Мне кажется, что люди сейчас именно этого ждут. И в нынешней ситуации те полномочия, в рамках которых губернаторы могут действовать, должны ими использоваться максимально. И это не только новая искренность, но и новая ответственность, формирование которой мы видим в настоящее время».С тем, что федеральные власти ждут от губернаторов самостоятельных решений в борьбе с пандемией, согласен и руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков. «Конечно, губернаторам нужно брать ответственность на себя. Это логика всех крупных стран, где не может за все отвечать один глава государства, – говорит Марков. – Ситуация в регионах разная и различаться может кардинально. Поэтому главы регионов должны принимать решения по ограничительным мерам самостоятельно, ориентируясь на ситуацию в своей территории, и нести за это ответственность. Тем более что федеральные власти дают четкий сигнал, что у губернаторов есть все необходимые полномочия, а от них требуется своевременная оценка ситуации. Буквально вчера президент особо подчеркнул в разговоре с губернаторами: не нужно приукрашивать ситуацию».Стоит сказать, что решения и практики, применяемые главами субъектов РФ в период пандемии, регулярно отслеживаются Экспертным институтом социальных исследований. По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, действия властей того или иного региона должны основываться на анализе ситуации на своей территории: «Сегодня мы видим, что при принятии решений по ограничительным мерам губернаторы уже не ждут, что скажет федцентр, и не копируют действия московских властей. Главы регионов ориентируются на текущую ситуацию у себя, на ключевые показатели как в здравоохранении, так и в экономике и делают упор на собственные силы и возможности. Бурятия пошла на локдаун не на долгосрочную перспективу, а на две недели. С внутренним пониманием того, как они за две недели хотят скорректировать ситуацию. И введение локдауна не говорит о том, что регион не справляется. Это четкое реагирование на ситуацию. Они же не легли лапками вверх, а предложили понятную программу действий».Добавим, что Алексей Цыденов также сообщил, что постоянно обменивается информацией по ковид-ситуации с другими губернаторами. По его словам, у каждой территории своя специфика в этом вопросе, «поэтому каждый принимает решение сам, исходя из конкретной ситуации в конкретном регионе».Фото: пресс-служба главы Бурятии